Книги харьковского писателя пополнили библиотеку патриарха РПЦ

Книги "Святыни великой России" и "Храмы великой России" известного харьковского писателя Станислава Минакова пополнили библиотеку патриарха РПЦ Кирилла. Презентация этих изданий состоялась в Харькове.

"Книги изданы в крупнейшем московском издательстве" Эксмо ", - рассказал С.МИНАКОВ, - причем издательство само предложило мне написать их, узнав через Интернет, что я долгие годы собираю материалы о святых местах в Украине и России. Этот заказ стал для меня исполнением заветного желания: внести свой вклад в процессы духовного возрождения ".

Книги изданы тиражом в 5 тысяч экземпляров каждая. Это подарочные издания с золотым обрамлением и цветными иллюстрациями на атласном бумаге цене от 500 грн до 1000 долларов за экземпляр. Один из трех авторских экземпляров каждого издания, как признался сам автор, он и подарил патриарху РПЦ Кириллу во время поездки предстоятеля РПЦ в пограничную с Харьковской Белгородскую область России, куда был приглашен писатель.

Книги воспроизводят историю православия на Руси, начиная с крещения княгини Ольги и заканчивая духовными подвигами российского старчества и монашества. В книгах есть разделы о воинах-Георгиевский кавалерах, три ратные поля России - Куликово, Бородинское, Прохоровское, знаменитые храмы, в том числе, три Софийском соборе: в Киеве, Новгороде и Полоцке.

В презентации книг приняли участие представители действующих в Харькове общественных организаций "За культурно-языковое равноправие» и «Русское движение Украины". Как отметил председатель Координационного совета русских организаций Востока Украины "Русское вече» Геннадий Макаров, главной целью деятельности организаций является духовное оздоровление на основе общих для славянских народов православных традиций.

Станислав Минаков - известный поэт, лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей, соредактор уникальной антологии русской поэзии Украины "Дикое поле", куда, наряду с другими, включены стихи харьковчанина, лауреата Госпремии СССР Бориса Чичибабина.

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