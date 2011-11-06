Книга «Плачущий ангел» победила на конкурсе «Просвещение через книгу»

Автор - священник Александр Дьяченко

Книга священника Александра ДЬЯЧЕНКО «Плачущий ангел» заняла первое место на конкурсе «Просвещение через книгу». Награждение победителей состоялось на X выставке «Православная Русь». В издательстве «Никея» вышла новая книга священника Александра ДЬЯЧЕНКО «Преодоление», а каждый четверг на Правмире публикуется новый рассказ отца Александра. Правмир

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