Медведев и патриарх Кирилл поклонились Тихвинской иконе Божией Матери

5 ноября Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ посетил X церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь — ко Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Выставка приурочена к двум праздникам, которые отмечаются 4 ноября в России: государственному — Дню народного единства, и церковному — в честь Казанской иконы Божией Матери. Выставка-форум является центральным событием празднования Дня народного единства в России и самым масштабным в России церковно-общественным проектом. Основная тема выставочного проекта этого года — «Русская Православная Церковь ― итоги двадцатилетия: 1991-2011 годы».

У киота с чудотворной иконой Божией Матери «Тихвинская» главу государства встречал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России и святейший патриарх Кирилл поклонились святыне и в сопровождении ответственного секретаря патриаршего совета по культуре архимандрита Тихона (ШЕВЧУКОВА) осмотрели выставку, в частности, посетили галерею «История Русской Православной Церкви в советский период. Новомученики и исповедники Российские», стенды «Русское Патриаршество», «Русская Православная Церковь. Административное устройство», «Программа "200 храмов Москвы"», стенды синодальных учреждений, художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино», ознакомились с интерактивной картой «Русская Православная Церковь в мире».

Затем Д.МЕДВЕДЕВ и патриарх Кирилл посетили благотворительную детскую ярмарку.

Православие.Ru

