Патриарх Кирилл открыл в Москве выставку «Православная Русь»

Святейший Патриарх Кирилл открыл в Москве, в Манеже, 11-ю выставку «Православная Русь». Выставка проходит в Москве ежегодно и в 2011 году посвящена двадцатилетию возрождения церковной жизни в России. Выставка названа «Русская Православная Церковь – итоги двадцатилетия: 1991–2011» .

На выставке рассказывается о более чем 30 тысячах возрожденных из руин и новопостроенных храмах и монастырях в 191 епархии Русской Православной Церкви на шести континентах, о многогранном социальном служении православных христиан, о возрожденном церковном образовании и книгоиздательстве, об иконописи, прикладном искусстве, живописи,

Основная часть выставки представлена на интерактивных экранах, для которых все епархии, синодальные отделы и издания должны были заблаговременно предоставить видеоролики.

При входе на выставку посетителя встречает одна из древнейших русских святынь – чудотворная Тихвинская икона Божией Матери. В рамках выставки предусмотрено проведение различных конференций, «круглых столов»,

презентаций, выступлений, мастер-классов.

Также на выставке представлены некоторые иконописные и скульптурные мастерские, пошивочные цехи и издательства.

Подготовка выставки проходила под руководством архимандрита Тихона (ШЕВЧУКОВА) и Патриаршего совета по культуре.

Православие и мир



