Митрополит Владимир в сознании, состояние - стабильно тяжелое

Украинская Православная Церковь призывает СМИ и верующих не распускать слухи о состоянии здоровья и диагнозе митрополита Киевского и всей Украины Владимира, а помочь предстоятелю своими усиленными молитвами.

Об этом в комментарии «УНИАН-религии» сказал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

«Важно, чтобы в эти дни люди молились за своего предстоятеля, а не обсуждали диагнозы, или слухи. Для Церкви предстоятель – символ единства, и молитва за него объединяет Церковь», - отметил пресс-секретарь.

По словам протоиерея Г.КОВАЛЕНКО, усилить помощь Блаженнейшему в эти дни можно молитвенным обращением к святым врачам и целителям: к святому Пантелеймону, к преподобному Агапиту Печерскому, к святителю Луке Крымскому.

Пресс-секретарь предстоятеля УПЦ подтвердил информацию о том, что вчера состоялось соборование митрополита Владимира.

«Когда церковный человек тяжело болеет, над ним совершается таинство соборования. Такое таинство вчера было совершено над предстоятелем Украинской православной церкви. В этом таинстве над больным человеком читается Евангелие, читаются молитвы, чтобы Господь дал здоровье болящему», - сообщил отец Георгий.

Он опроверг информацию о том, что митрополит находится в коме.

«Блаженнейший ежедневно причащается Святых Христовых Тайн, что невозможно в состоянии комы. Потому что причащаться может только человек, который в сознании», - сказал Г.КОВАЛЕНКО.

По словам пресс-секретаря УПЦ, сегодня врачи оценивают состояние предстоятеля как стабильно тяжелое.

«Врачи говорят, что нет ничего такого, что должно вызывать чрезмерную обеспокоенность. Большинство той информации, которая у нас ежедневно распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Церковь будет сообщать о каких-либо изменениях и в состоянии здоровья предстоятеля. Нам нечего скрывать», - отметил отец Георгий.

В то же время он подчеркнул важность правильного христианского восприятия болезни предстоятеля.

«В эти дни все, кто молится за здоровье Блаженнейшего, таким способом актуализируют свою принадлежность к Украинской православной церкви, это напоминает им о родных, близких, которые нуждаются в молитве, помощи. Для Церкви это также определенная просветительская, благотворительная миссия. То есть, в связи с болезнью предстоятеля мы должны еще вспомнить обо всех других людях преклонных лет, которые болеют и нуждаются в нашей молитве и помощи», - сказал протоиерей Г.КОВАЛЕНКО.

Он подчеркнул, что болезнь предстоятеля не повлияла на повседневную работу Церкви.

«В Церкви все стабильно и спокойно. В Церкви существуют и действуют соборные институты: Священный Синод, Синодные отделы, Управление делами, Канцелярия, проводятся богослужения. Церковь несет свое социальное служение … Все это происходит, и состояние здоровья Блаженнейшего на эти процессы не влияет», - отметил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.