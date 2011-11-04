О болезни Блаженнейшего: Продли, Господи, дни его!

Православие в Украине

...Передо мной – верстка «Вопросов о главном». Читаю и краем глаза замечаю появление новости в «ленте»: «Блаженнейший Митрополит Владимир в больнице. Предстоятелю нужны наши молитвы!». Сердце замерло…

Почти месяц назад посчастливилось увидеть его в Феофании – бледного, слабенького, но полного оптимизма и готового нас утешать. Привезла ему мандариновое деревцо – хотелось чем-то особенным порадовать. Надеялась, крохотные яркие шарики мандаринок среди глянцевой зелени будут стоять в покоях владыки Серафима, где Блаженнейший набирается сил после операции.

Зашла в комнату — увидела его непривычно длинноватую бороду, добрый прищур, улыбку узнавания… Беру благословение — слезы текут ему на руку. Слышу: «Садитесь за стол, а руки я мыл, не надо…» На вопросы пришедшей со мной Татьяны Засухи – больно ли, тяжело ли? – тихо, но четко ответил, что труднее всего – не служить, очень хочется оказаться на Литургии… И на следующий день Блаженнейший, сидя вместо инвалидной коляски в кресле с поручнями, отслужил всю Литургию, а через 5 дней – служба на Покров.

Зная его, представляю: ни ропота, ни сожаления о случившемся – все принимает с благодарностью. И вот – новость, как сводка с фронта: проблемы с дыханием, режим постельный, что при его паркинсонизме очень пагубно…

Чем, как помочь? Молиться? Как просить Господа, ведь понимаю, что небожитель, но эгоистично прошу: «Продли, Господи, дни его!» Продли, потому что нам без него очень тяжко – не умеем жить без его слова, улыбки, шутки, не умеем выкарабкиваться из своих бед без его молитвы и простого мудрого совета… Плохо нам, Господи, без него!

***

Не знаю, очень тяжело вдали от него, душа рвется туда, хотя… Что можно сделать, кроме как не мешать специалистам его вытаскивать? Умом понимаю, что вытаскивать — для нас... Не для него...

А читала я в «Вопросах о главном» тему: «Есть ли жизнь после смерти»... Сердце бастует! Память подсовывает его слова, какие-то обрывки реплик, фразы по разным поводам... Живой, мужественно терпящий свою слабость и постоянную необходимость быть зависимым от кого-то... Я знаю, как это: терпеть чью-то помощь, когда ум понимает, а тело не слушается, как собственное «Я» мешает быть просто благодарным за помощь. И как он умеет это принимать, особенно это видно на фотографиях с Литургии, где его руки направляют иподьяконы... Вот что с этим делать?

Елена Резникова