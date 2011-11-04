Патриарх Кирилл сегодня молился о здравии Митрополита Владимира

Cегодня, 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, за Божественной литургией в Казанском соборе на Красной площади Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву о здравии тяжело больного Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, — сообщает официальный сайт РПЦ.

На сугубой ектении диаконом были возглашены прошения, а затем Предстоятель Русской Церкви прочитал сугубую молитву о здравии Блаженнейшего Владыки:

«Молимся Тебе, Боже наш, о рабе Твоем Блаженнейшем Митрополите Владимире. Немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таяющуюся, буди врач рабу Твоему Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою».