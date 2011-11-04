4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери

Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», было установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего Патриарха Гермогена русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Зная, что бедствие попущено за грехи, участники ополчения наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы.

Воодушевленные известием Русские войска 22 октября 1612 года взяли приступом Китай-город, практически полностью был установив контроль над Москвой (поляки заперлись в Кремле и сдались через месяц на милость победителя). В память этого события и установлено празднование Казанской иконе Божией Матери.

Напомним, что икона Божией Матери была явлена в 1579 г. в Казани, незадолго перед этим (в 1552 г.) завоеванной Царем Иоанном Грозным столице Казанского ханства. Обретение иконы происходило при непосредственном участии священномученика Гермогена, Патриарха Московского и всея России (1606-12), в то время приходского священника, который составил тропарь иконе «Заступнице усердная». Он благословил ополчение Минина и Пожарского взять себе в Покровительницы икону Казанской Божией Матери, которая и находилась в стане их войска.

Празднование Казанской иконе Божией Матери, установленное в память первой победы вначале совершалось только в Москве, но в 1649 г. повелением Царя Алексея Михайловича, в честь рождения во время всенощного бдения под Казанскую наследника Димитрия, было указано «праздновать Казанской иконе во всех городах во вся годы», что с тех пор и делается. Сразу же по окончании смуты князь Дмитрий Пожарский построил храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве, где был поставлен список с иконы. Подлинник иконы хранился в Казани до 1904 г., когда святыня была похищена злоумышленниками и судьба ее с тех пор неизвестна.

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