Митрополит Владимир ожидает Причастия и Маслособорования

По словам секретаря Предстоятеля, состояние здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира, как констатируют врачи, на сегодня тяжелое, но стабильное. Об этом 3 ноября архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр заявил на брифинге в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской Лавре.

«Сейчас Предстоятель находится в сознании и ждет Причастия и Соборования, которое над ним будет совершено мной и наместником Киево-Печерской Лавры митрополитом Павлом», - добавил владыка, опровергнув неправдивую информацию СМИ о том, что Предстоятель упал в кому.

Также, по словам архиепископа Александра, Блаженнейший Владыка причащается Святых Таинств Христовых почти каждый день и просит всех молиться за него, ибо от того получает вдохновение к жизни и стремится скорее вернуться к своей пастве.

*** Предстоятеля Украинской Православной Церкви вновь госпитализирован в воскресенье, 30 октября. Месяц назад, 30 сентября, он вернулся домой из больницы, где 16 сентября ему пришлось перенести оперативное вмешательство в связи с полученной травмой ноги (перелом шейки бедра).

"Православие в Украине"

