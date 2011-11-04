УПЦ примет участие в реализации Национальной программы по защите прав ребенка

Украинская Православная Церковь примет участие в реализации Национальной программы по защите прав ребенка.

Об этом, как сообщает официальный сайт УПЦ, шла речь во время встречи секретаря Предстоятеля УПЦ архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра с Уполномоченным Президента Украины по делам детей Юрием Павленко.

Отмечается, что в ходе встречи, состоявшейся в Киево-Печерской Лавре, стороны обсудили вопрос участия представителей Украинской Православной Церкви в Национальной программе по защите прав ребенка в Украине, которая сейчас разрабатывается по инициативе и по поручению Президента Украины.

На встрече присутствовал заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по делам семьи протоиерей Олег Мельничук.

