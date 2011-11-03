В России усложнят правила крещения и венчания

Русская православная церковь (РПЦ) собирается усложнить для прихожан правила осуществления таинства крещения введением обязательной подготовки. Церковь хочет сократить число "формальных" адептов и повысить уровень сознательности людей.

РПЦ опубликовала документ "О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской православной церкви". Предполагается, что скоро желающим перед крещением потребуется подготовка, иначе называемая оглашением. Она будет состоять как минимум из двух бесед со священником и обязательна для всех решивших креститься людей старше 12 лет, а также для крестных родителей маленьких детей.

Во время подготовки священники или сотрудники храма – катехизаторы – расскажут об основах христианской веры и нравственности. Людям, желающим окрестить ребенка, объяснят, что после таинства ребенка необходимо воспитывать согласно религии. Кроме того, разработанный документ предписывает подготовительные беседы и для желающих венчаться.

"У нас до 80% заявляют, что они православные, а в храм ходят, дай Бог, 10%. Это из-за того, что в 1990-е годы не было возможности проводить катехизацию. Если человек не понимает, для чего крестится – он вряд ли еще раз придет в церковь", – комментирует документ настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.

"Отказать в крещении нельзя никому, но многим предложат отложить таинство и сначала узнать о вере. Конечно, к людям надо подходить индивидуально, быть достаточно гибкими", – говорит Ильяшенко.

Кроме того, перед крещением священник теперь должен будет провести с человеком покаянно-исповедальную беседу. Это еще не таинство исповеди, но "если человек совершает смертный грех – его нельзя крестить, пока он твердо не пообещает прекратить и не возвращаться к этому. Если он не готов – нужно подождать". Крестных младенца перед таинством также попросят исповедоваться и причаститься, объяснив, что теперь они берут на себя ответственность за крестника.

Предполагается, что после рассмотрения поправок (их могут вносить все желающие через Интернет) и обсуждения на пленуме Межсоборного присутствия документ будет утвержден Архиерейским собором и станет обязательным для всех храмов РПЦ.

"Известия"