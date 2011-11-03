Церковь обеспокоена негативным нравственным климатом на телевидении

Представители Русской Православной Церкви считают, что нравственная атмосфера на большинстве российских телеканалов не соответствует интересам и потребностям большинства общества.

«Все общество говорит о том, что нравственная ситуация на большинстве телеканалов недопустима», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод ЧАПЛИН, выступая 2 ноября на пленарном заседании Общественной палаты, посвященном проблемам СМИ.

Он констатировал, что в обществе, в том числе среди религиозных деятелей, ученых, педагогов, части журналистов практически сложился «консенсус» относительно необходимости преодоления крайне негативного нравственного климата на телевидении, «господства хохмачества и грязи, глупого смеха и умной гадости».

«Воля народа очевидна. Но этой воле противоречит воля нескольких тысяч богатых, влиятельных и облеченных властью людей. Власть должна наконец сделать выбор между волей народа и волей упомянутой группы граждан», — считает священник.

Председатель Синодального информационного отдела Владимир ЛЕЙГОДА заявил, что в России за последние годы так и не сложилась система общественных СМИ.

«Да, есть свободные СМИ, отстаивающие свободу слова и общественные ценности. Но нельзя ставить знак тождества между этими несколькими СМИ и системой общественных медиа как таковой. Свобода этих конкретных СМИ не означает автоматически, что они реализуют интересы общества и говорят о том, что волнует наших сограждан», — считает В.ЛЕЙГОДА.

Он отметил, что предлагавшиеся ранее модели общественного контроля над СМИ оказались неэффективными, и предложил Комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации непосредственно заняться разработкой такой модели.

Глава Синодального информационного отдела также считает необходимым активное участие Общественной палаты в разработке и усовершенствовании программы курса «Этика журналиста», включенного в учебный план факультетов и кафедр журналистики. Сегодня результаты преподавания этого курса в работе очень многих журналистов практически незаметны — «слишком часты случаи, когда элементарные, базовые нормы профессии не соблюдаются».

Патриархия.ru