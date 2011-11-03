В сейм Латвии прошли три старовера

В новый парламент Латвии по итогам внеочередных выборов 11-го сейма в число депутатов от партии "Центра согласия" прошли три старовера: Иван Рыбаков, Владимир Никонов и Дмитрий Павлов.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на портал "Староверцы Даугавпилса", по этому поводу в храме Рождества Пресвятой Богородицы Первой Даугавпилсской староверской общины был отслужен благодарственный молебен.

По окончании молебна духовный наставник, председатель Центрального совета поморской церкви Латвии Алексий Жилко поздравил депутатов с их законным избранием и вручил им памятные подарки.