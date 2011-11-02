Десница великомученика Димитрия Солунского побывает в городах Украины

Мощи десницы святого великомученика Димитрия Солунского повезут по городам Украины.

В Украинской Православной Церкви сообщили график пребывания мощей:

Ноябрь:

7-11 - Киев, Киево-Печерская Лавра;

11-18 - Храм Всех святых (место строительства Воскресенского кафедрального собора)

18-19 - Спасо-Преображенский собор в районе Теремки-2

19-21 - Днепропетровск

21-22 - Полтава

22-24 - Харьков

24-26 - Запорожье

26-28 - Николаев

28-30 - Белая Церковь

30 ноября - 1 декабря - Тернополь

Декабрь:

1-2 - Львов

2-3 - Владимир-Волынский

3-4 - Луцк

4-5 - Ровно

5-7 - Житомир

*** Святой Димитрий Солунский - великомученик из г. Солунь (Фессалоники) в Греции, имя которого распространено среди украинского народа и в честь которого в Украине построено много церквей.

Димитрий был сыном римского проконсула в Фессалониках (современное название Салоники, славянское название - Солунь). Шло уже третье столетие христианства, римское язычество усиливало гонения. Отец и мать св. Димитрия были тайными христианами. В тайной домовой церкви, которая была в доме проконсула, мальчик был крещен. Димитрий получил христианское воспитание. Когда умер отец, а Димитрий стал уже совершеннолетним, император Галерий Максимиан, вступивший на престол в 305 году, вызвал его к себе и назначил на место отца проконсулом Фессалоникийский области. Главная задача, поставленная перед ним, состояла в обороне города от варваров и истреблении христианства.

Приняв назначение, Димитрий возвращается в Фессалоники и сразу заявляет, что он христианин. Вместо того, чтобы преследовать христиан, он стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренять идолопоклонство и языческие обычаи.

Когда император Максимиан узнал, что назначенный им проконсул - христианин и много римских подданных, приняли христианство, гневу императора не было границ.

Возвращаясь из похода с Причерноморья, император решил вести свою армию через Фессалоники. Когда император Максимиан вошел в город и вызвал к себе Димитрия, последний смело исповедал себя христианином и осудил римское идолопоклонство. Максимиан дал указание посадить Димитрия в тюрьму. На рассвете 8 ноября (по старому стилю 26 октября) 306 года в подземную тюрьму пришли палачи и пробили святого Димитрия копьями.