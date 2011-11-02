Патриарх Кирилл: Личность Александра Невского побуждает нас задуматься

«Образ Александра Невского имеет особое притягательную силу для наших современников», - подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем выступлении 1 ноября на заседании Попечительского совета программы «Александр Невский» в Храме Христа Спасителя.

По словам Его Святейшества, в образе святого благоверного князя «глубина христианской веры представляет себя в решительных действиях - смирение христианина выступает бок о бок со смелостью воина и мудростью дипломата».

«Во взаимоотношениях с Золотой Ордой и во внутренней политике великий князь проявил дар предвидения, политическую дальнозоркость и большое мужество», - сказал Святейший Владыка. - Великий князь совершал странные поступки - выражаясь современным языком, он шел буквально на полное уничтожение своего рейтинга. Он не думал о том, что и как говорят о нем люди. Он был уверен в правоте своих действий и поступал так, что некоторые даже считали его предателем. Чего стоит одна история с подавлением недовольства в Новгороде в связи с попытками хана собрать дань! Он стал на защиту сборщиков дани и в глазах своего народа оказался предателем, коллаборационистом. Но история показала, что он действовал абсолютно правильно».

«В этом смысле судьба Александра Невского перекликается с судьбами иерархов Русской Православной Церкви XX века, особенно Святейшего Патриарха Сергия, который тоже поступал так, что некоторые не могли понять причину его поступков, - продолжил Предстоятель. - А на самом деле все это привело к спасению Русской Православной Церкви, к сохранению нашего национального самосознания, что подготовило основания для огромных перемен в жизни народа и Церкви в конце XX века ».

«Пример святого Александра Невского заставляет нас задуматься о том, что государственный деятель несет, кроме политической, еще и огромную моральную ответственность. Особое значение имеют не только его профессиональный талант, харизматические черты характера, но и личные, духовные качества», - убежден Святейший Патриарх Кирилл.

«Сегодняшний день также бросает нам свои вызовы. Они напоминают о том, что невозможно построить благополучие, если не доставать науки из исторического прошлого, если нет воли к нравственному развитию, к повышению в обществе уровня взаимной ответственности, сострадания и честности», - подчеркнул Святейший Патриарх.

«Деяния Александра Невского и других выдающихся людей являются для нас своеобразными моральными маяками, которые светят нам сквозь века истории. Как бы ни менялись исторические обстоятельства, мы должны сохранять верность истине и свидетельствовать о ней всеми своими поступками», - подытожил Предстоятель РПЦ.

Patriarchia.ru