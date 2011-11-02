Митрополит Киевский и всея Украины Владимир вновь госпитализирован
09:23, 02 ноября 2011Православие
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УПЦ просит усилить молитвы
Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР вновь госпитализирован.
«В воскресенье, 30 октября, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР был госпитализирован», - говорится в сообщении.
2 ноября на официальном сайте Украинской Православной Церкви было размещено сообщение о том, что в настоящее время врачи оценивают состояние здоровья Блаженнейшего владыки как тяжелое. Блаженнейший митрополит ВЛАДИМИР в конце сентября был выписан из больницы, где он восстанавливался после перенесенной 16 сентября операции.
В Украинской Православной Церкви просят усилить молитвы о здравии ее Предстоятеля.
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