Храм в Ницце: суд постановил отдать ключи России

Община Константинопольского Патриархата, должна вернуть ключи от храма представителям российской стороны по решению суда, состоявшегося 31 октября в Ницце. Передать ключи община должна в течение семи дней, после чего за каждый просроченный день суд постановил выплачивать 6000 евро, сообщает газета Le Point.

«Это решение нас удовлетворяет. Теперь Россия может произвести в храме намеченные работы», – сказал адвокат российской стороны Ален КОНФИНО.

Храм был возвращен России по решению апелляционного суда города Экс-ан-Прованса, после долгой судебной тяжбы с ACOR - Русской православной культовой ассоциацией. Решение получило кассационное обжалование.

Настоятель собора – священник Константинопольского Патриархата Иоанн Гейт, отказался возвращать ключи от храма: «По каноническому праву я верну ключи только своему епископу», а именно архиепископу Гавриилу, служащему в Париже.

Церковь Святителя Николая в Ницце – самое большое здание Русской Православной за пределами России. Здесь более 300 икон и ежегодно более 100 000 посетителей.

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