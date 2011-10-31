Киево-Печерский заповедник откроет тайные подземные сооружения

Такие подземные сооружения пролегают почти под всей территорией заповедника, передает "5 канал". Исследователи подземелий Лавры считают, что эти сооружения в центре Киева - уникальны, поскольку их создавали в течение девяти веков.

Сейчас исследованы около тысячи квадратных метров подземелий. Экскурсоводы рассказывают, что есть и неисследованные пещеры - засыпаны песком или забетонированы при советской власти. На входы до подземных коридоров можно натолкнуться в самых неожиданных уголках лавры.

В советское время здесь был режимный объект - гараж первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого. Под гаражом - лаврские подземелья. Руководство заповедника обещает вскоре пустить под землю туристов.

Кабинет Министров Украины распоряжением № 1897 от 29 сентября 2010 года передал целостный имущественный комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в государственную собственность, а в сентябре 2011 года заповедник отметил свое 85-летие.