Патриарх Кирилл рассказал об опасности наслаждений

«Человек, живущий услаждением своей плоти, никогда не бывает счастливым», - отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пастырском слове 30 октября после Божественной литургии в храме Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково (Россия). Об этом УНИАН-Религии сообщили в прес-службе патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что «чаще всего суета, стремление к наслаждениям, стремление к богатству подавляют всякую способность человека развивать принятое им Божие слово». При этом Святейший напомнил пастве притчу о семени и сеятеле.

«Главное в этой притче не слово, а почва… Бог дает нам Свое слово, но каждый воспринимает это слово в соответствии со своими внутренними особенностями, склонностями и предпочтениями… И многим еще нужно пройти по тернистым путям жизни, набить шишек, получить раны, чтобы понять, что то слово, которое когда-то коснулось их ума и сердца, и несло в себе тайну человеческого счастья», - сказал патриарх Кирилл.

По мнению Святейшего, особенно опасны наслаждения, к которым стремится человек.

"Святые отцы - все они говорят об одном - об опасности наслаждений. Это может удивить современного человека, но смысл святоотеческого свидетельства в том, что наслаждения не являются синонимом счастья. Человек наслаждающийся необязательно будет счастлив - скорее человек, живущий услаждением своей плоти, никогда не бывает счастливым", - отметил патриарх Кирилл.

«Об этом замечательно говорит Иоанн Златоуст - о том, что у такого человека появляется страх потерять источник наслаждения. У него появляются различные предрассудки, в том числе столь распространенный, как страх смерти, ведь ничего, кроме наслаждения, такой человек в качестве цели жизни не видит и для него полной катастрофой, концом всего является смерть. Господь, толкуя притчу, говорит о том, что тернии - это и есть суета житейская, стремление к богатству и к наслаждению», - напомнил предстоятель РПЦ.

«Все эти дивные божественные слова помогают каждому из нас ответить на вопрос: «А где я в этом перечне: я тот, кто при дороге, тот, кто на камне, тот, кто в тернии, или тот, кто на благоприятной почве?» На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что в каждый момент жизни мы бываем и в одном, и в другом, и в третьем, и в четвертом состоянии. И смысл притчи заключается в том, чтобы разбудить нашу совесть, чтобы, несмотря на слабости природы своей, быть способными открыть душу навстречу слову Божию и явить в себе почву удобренную для восприятия Божественной мудрости», - заключил патриарх.

