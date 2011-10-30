Патриарх Кирилл освятил храм в Троице-Лыково

30 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково в московском районе Строгино и Божественную литургию в новоосвященном храме.

По окончании литургии патриарх Кирилл обратился к собравшимся с

и передал в дар храму икону с изображением святителя Алексия, митрополита Московского, и преподобного Серафима Саровского.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси