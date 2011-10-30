Патриарх Кирилл освятил храм в Троице-Лыково
16:49, 30 октября 2011Православие
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И передал в дар икону
30 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково в московском районе Строгино и Божественную литургию в новоосвященном храме.
По окончании литургии патриарх Кирилл обратился к собравшимся спервосвятительским словом
и передал в дар храму икону с изображением святителя Алексия, митрополита Московского, и преподобного Серафима Саровского.
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