Сегодня в Крым прибыли мощи святого Димитрия Солунского

16:28, 30 октября 2011
Православие
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В соборе Петра и Павла

В Симферополь прибыла частица мощей святого великомученика Димитрия Солунского.

30 октября Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и представители духовенства Симферопольской и Крымской епархии встретили святыню у Кафедрального собора Святого Благоверного князя Александра Невского.

После встречи святыня Крестным Ходом направилась в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла.

Симферопольская и Крымская епархия УПЦ

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