Сегодня в Крым прибыли мощи святого Димитрия Солунского
16:28, 30 октября 2011Православие
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В соборе Петра и Павла
В Симферополь прибыла частица мощей святого великомученика Димитрия Солунского.
30 октября Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и представители духовенства Симферопольской и Крымской епархии встретили святыню у Кафедрального собора Святого Благоверного князя Александра Невского.
После встречи святыня Крестным Ходом направилась в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла.
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