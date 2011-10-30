Сегодня в Крым прибыли мощи святого Димитрия Солунского

В соборе Петра и Павла

В Симферополь прибыла частица мощей святого великомученика Димитрия Солунского. 30 октября Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и представители духовенства Симферопольской и Крымской епархии встретили святыню у Кафедрального собора Святого Благоверного князя Александра Невского. После встречи святыня Крестным Ходом направилась в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла. Симферопольская и Крымская епархия УПЦ

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