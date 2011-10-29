Прокуратура не претендует на имущество Святогорской Лавры

В октябре этого года на сайте Федерации профсоюзов Украины появилось заявление медиа-центра Федерации, в котором в частности говорится о том, что прокуратура Донецкой области направила заявление "в Хозяйственный суд Донецкой области с требованием наложить арест на имущество санатория им. Артема - ныне имущества Святогорской Свято-Успенской Лавры".

После обращения Донецкой епархии Украинской Православной Церкви, в ведении которой находится Свято-Успенская Святогорская Лавра, в прокуратуру Донецкой области с просьбой дать разъяснение по данному факту на имя митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона поступило письмо от 24.10.2011 № 21-17 прокурора области В. ВЫШИНСКОГО, в котором данная информация опровергается.

Со своей стороны пресс-служба Донецкой епархии уполномочена заявить, что на сегодняшний момент никаких покушений на здания и имущество Свято-Успенской Святогорской Лавры со стороны государства или прокуратуры не имеется.

Пресс-служба Донецкой епархии

