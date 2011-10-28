В Москве наградят лауреатов конкурса «Просвещение через книгу»

4 ноября в рамках выставки «Православная Русь» состоится торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам VI открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».

Конкурс, организованный Издательским Советом Русской Православной Церкви и Выставочным объединением «Рестэк», проводится с целью поощрения авторов и издателей, внесших значительный вклад в дело религиозно-нравственного просвещения и утверждения православных ценностей.

В 2011 году в книжном конкурсе приняли участие 65 церковных и светских издательств из разных регионов России и зарубежья. Всего в Конкурсную комиссию поступило 205 изданий по 12 номинациям. Итоговое общее заседание Конкурсной комиссии и Экспертной группы прошло в актовом зале Издательского Совета 17 октября 2011 года. На нем в каждой из номинаций были отобраны и распределены по трем призовым местам лучшие книги, а также было определено издание-лауреат главного приза конкурса.

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. Лауреаты диплома 1-й степени награждаются памятным призом конкурса. Издание, которому присужден главный приз, награждается дипломом и специальным призом.

Патриархия.ru