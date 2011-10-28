В Москве пройдет выставка Православная Русь: 1991-2011 годы

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла c 4 по 7 ноября 2011 года в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» пройдет X Церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь ― к Дню народного единства. Русская Православная Церковь ― итоги двадцатилетия: 1991-2011 годы».

В торжественной церемонии открытия выставки 4 ноября в центральном выставочном зале «Манеж» примут участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин. Начало в 11.00.

Выставка познакомит зрителей с результатами трудов последних двух десятилетий по возрождению церковной жизни в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Прибалтике и других странах, входящих в каноническое пространство Московского Патриархата: расскажет о более чем 30 тысячах возрожденных из руин и построенных заново храмах и монастырях в 191 епархиях Русской Православной Церкви на шести континентах, о социальном служении православных христиан, возрожденном церковном образовании и книгоиздательстве.

Выставка «Православная Русь» будет экспонироваться в крупных городах России и ближнего зарубежья в течение 2012 и 2013 годов.

Экспозиция создана с использованием современных мультимедийных и интерактивных технологий. Каждый посетитель сможет выбрать интересующий его раздел или тему и самостоятельно изучить их.

На выставку из Тихвинского Успенского монастыря будет принесена чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

Выставка-форум организована при поддержке Московской Патриархии, Правительства Москвы, выставочного объединения «Рэстэк» и компании «Вомбат», генеральный партнер выставки — компания «Ростелеком».

Аккредитацию на открытие выставки проводит пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

4 ноября вход на выставку только по пригласительным билетам, 5-7 ноября вход свободный.

Патриархия.ru