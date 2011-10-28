Известный оптинский старец удостоен звания почетного гражданина Орла

На заседании Орловского городского Совета депутатов единогласно принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Орла» схиархимандриту Илию (Ноздрину), сообщает сайт Орловско-Ливенской епархии РПЦ.

Почетного звания отец Илий удостоен за благотворительную деятельность по сохранению и восстановлению памятников истории и культуры — храмов города Орла, а также за весомый вклад в возрождение национальных духовных традиций и духовно-просветительскую работу.

Более двух десятков трудовых коллективов, образовательных учреждений, общественных организаций города Орла ходатайствовали о присвоении схиархимандриту Илию этого почетного звания; под коллективным ходатайством подписалось более семисот орловцев.

В одном из ходатайств, в частности, говорится: «Неоценима роль схиархимандрита Илия в восстановлении исторического облика храмов города Орла». На его личные средства, а также благодаря его деятельности по привлечению благотворителей, возрождены Свято-Введенский монастырь, Иверский, Михаило-Архангельский, Смоленский, Богоявленский, Николо-Песковский, Троице-Васильевский храмы, Троицкая церковь в Успенском монастыре — «каждый из сохранившихся, отреставрированных и возвращенных Православной Церкви храмов и монастырей Орла».

Значительна роль отца Илия также в строительстве новых церквей в городе — храма-часовни Александра Невского в 909 квартале, храма в честь блаженной Матроны Московской в Северном районе, храма великомученика Пантелеимона. При его содействии произведен капитальный ремонт ряда церквей.

«Немаловажно и то, что строительные и реставрационные работы в храмах города способствовали появлению новых рабочих мест, помогли людям найти заработок, содержать семьи, — отмечается в одном из ходатайств. — Восстановленные ансамбли стали духовными центрами, архитектурными достопримечательностями и туристскими объектами города, формирующими его неповторимый облик».

Звание «Почетный гражданин г. Орла» учреждено около полутора веков назад. Отец Илий стал первым деятелем Церкви, которому оно было присвоено.

*** Схиархимандрит Илий (Алексей Афанасьевич Ноздрин) — насельник и духовник Свято-Введенской Оптиной пустыни, духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Родился в многодетной крестьянской семье в 1932 году в сел. Становой Колодезь Орловского района Орловской области. Его отец скончался в госпитале после боевого ранения в 1942 году, мать вырастила четверых детей одна.

В 1949 году закончил среднюю школу в родном селе. Служил в армии. С 1955 по 1958 годы учился в механическом техникуме г. Серпухова. По окончании учебы был направлен в г. Камышин Волгоградской области. Там он принял решение посвятить жизнь служению Церкви, поступил в духовную семинарию г. Саратова.

В 1961 году, после того как семинария была закрыта, продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем — в академии. Во время обучения принял иноческий постриг с именем Илиан. В годы пребывания в Ленинградской епархии трудился на различных приходах.

В 1966 году поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушания в течение десяти лет.

3 марта 1976 года по решению Синода иеромонах Илиан вместе с четырьмя другими монахами был направлен нести иноческое послушание в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель, где вместе с другими насельниками сумел сохранить в ней монашескую жизнь, поддержать связь обители с русским Православием и предотвратить закрытие русского монастыря. Отец Илиан нес послушание в скиту, скрытом в горных ущельях. Ему было также доверено духовничество в Пантелеимоновой обители. На Афоне он имел возможность общаться с духоносными старцами и подвижниками веры, представителями различных Поместных Церквей.

В конце 1980-х годов отец Илиан был направлен в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Здесь принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь.

В 2009 году схиигумен Илий поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В праздник Пасхи 4 апреля 2010 года Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан схиархимандрита.

В 2004 году был удостоен награды «За вклад в духовное возрождение Отечества» (первым лауреатом этой награды был приснопамятный Святейший Патриарх Алексий II).