В Москве пройдет фотовыставка к 65-летию Патриарха Кирилла

В Галерее классической фотографии в Москве пройдет фотовыставка «Диалог: Церковь, общество, государство», посвященная 65-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Юбилейная дата будет отмечаться 20 ноября 2011 года.

Организаторами мероприятия выступили Синодальный информационный отдел, Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси и РИА «Новости».

Выставка состоит из нескольких разделов, посвященных разнообразным аспектам деятельности и служения Предстоятеля Русской Церкви. Большую часть экспозиции занимают фотографии, рассказывающие о первых годах Патриаршества Святейшего Патриарха Кирилла. Кроме того, на выставке будут представлены многие уникальные архивные снимки.

Отбор фотоматериалов осуществлялся на основе архивов Пресс-службы Патриарха Московского и фотобанка РИА «Новости». Также будут представлены фотографии из личного архива Святейшего Патриарха Кирилла, личных архивов приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, иерархов Русской Церкви, архивов Издательского Совета Русской Православной Церкви, Санкт-Петербургских духовных школ и художественно-производственного предприятия «Софрино».

Фотовыставка будет проходить с 9 по 27 ноября 2011 года в Галерее классической фотографии (Саввинская наб., 23, корп. 1). Вход бесплатный.

Патриархия.ru