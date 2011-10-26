Архиепископ Антоний (УПЦ) - об издательской деятельности Киевской духовной академии

Об издательской деятельности Киевской духовной академии и семинарии рассказал ректор КДАиС, профессор, председатель Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви архиепископ Бориспольский Антоний.

— Ваше Высокопреосвященство, когда Киевская духовная академия начала свою издательскую деятельность?

— До революции в Киевской духовной академии велась масштабная издательская деятельность, в свет выходило большое количество еженедельников и ежеквартальников. Уже в новое время было возобновлено издание «Трудов КДА», с 2008 года выходит студенческий журнал «Академический летописец». В будущем планируется возродить издательский объем, который имели Киевские духовные школы до своего закрытия во время революционных событий прошлого века. На данном этапе КДА осуществляется ежегодно несколько проектов. Также представители нашей корпорации выступают авторами и соавторами издательских проектов, курируемых синодальными отделами. Так, вышли в свет «Закон Божий», «Катехизис» и другие книги.

— Какие задачи стоят перед Киевской духовной академией в издательской сфере?

— Вернуть все те позитивные издательские традиции, которые существовали. Возродить научную атмосферу. До революции Киев наравне с Москвой и Санкт-Петербургом был основным центром развития богословской науки, а также философской мысли. Здесь был сосредоточен большой круг известнейших христианских мыслителей. Те времена характеризируются весьма интенсивным научным процессом.

Если говорить об издательском деле, то прежде всего, хотелось бы переиздать и перевести в электронный формат уже имеющееся научное и публицистическое наследие. Это все периодические издания, которые выходили в КДА в XIX веке, а также научные публикации профессоров и преподавателей КДА. Это огромный пласт работы, который мы постараемся выполнить в кратчайшие сроки. Уже в следующем году планируется выпустить в свет часть дореволюционного журнала «Руководство для сельских пастырей».

Задач у нас много, издания должны в полной мере отображать деятельность Киевских духовных школ. У нас регулярно проходят различные научные мероприятия, конференции, семинары, тематические чтения, встречи с известными людьми. После этого остается много материала, который может быть полезен весьма широкому кругу людей, от деятелей богословской науки до простых мирян.

— С какими проблемами сталкивается Киевская духовная академия в издательской деятельности?

— Откровенно говоря, с теми же что и все остальные издательства, как светские, так и духовные — отсутствием достаточных финансовых ресурсов, чтобы полностью обеспечивать издательский процесс. Развитие информационных технологий способствует упадку интереса к печатной продукции; с другой стороны, мы издаем и достаточное количество электронных материалов, но тенденции упадка в сфере книгопечатания, естественно, огорчают. Еще бы стоило вспомнить о засилье различной некачественной, а часто и вредной литературы, которая нередко читается и воспринимается гораздо легче, чем серьезная книга или статья, а значит раскупается быстрее и в больших масштабах. Мы часто принимаемся за издание, зная, что хотя это и качественный продукт, с коммерческой стороны он проигрышный.

— Какие книги были изданы недавно?

— Не так давно был издан перевод с древнегреческого на украинский язык одного из древних памятников христианской литературной «Дидахе». Готов к печати перевод «Послання до Діогнета». Это труд осуществлен нашим преподавателем протоиереем Олегом Кожушным.

— На каких языках выходят книги?

— На украинском и на русском. Это не является следствием какой-либо языковой политики, мы исходим из целевой аудитории. У нас существует определенный принцип по поводу материалов конференций, которые у нас проводятся довольно часто, эти материалы мы всегда издаем на языке оригинала. В периодическом издании «Труды КДА» помещаются публикации на обоих языках.

— Какова целевая аудитория? На кого больше ориентировано издательство: на богословов или на более широкий круг читателей?

— Как центр духовной науки в Украине, естественно, мы более ориентированы на богословский сектор. КДА пытается затронуть самую различную тематику и проблематику в своей издательской деятельности, и могу смело заверить, что в наших изданиях любой человек сможет почерпнуть для себя немало полезной информации.

— Каково сейчас соотношение электронных и печатных книг?

— Четкое процентное соотношение вряд ли возможно озвучить. Но есть определенные тенденции, судя по которым можно констатировать факт, что многие издательства делают упор на выпуск книг в электронном формате. Конечно, печатная книга более удобна и более приятна для чтения, но электронные книги гораздо более практичны и дешевле в реализации, существует масса технических средств, которые облегчают процесс чтения литературы в электронном варианте. И главное, за счет невероятных темпов развития Интернета книги становятся более доступными для потребителя; причем здесь нивелируется фактор расстояния: доступ к электронным материалам можно получить вне зависимости от страны и места проживания, единственным обязательным условием является наличие доступа к Интернету.

Руководствуясь этим, мы запустили проект электронной библиотеки Киевских духовных школ. Мы отдаем себе отчет, что наличием электронной библиотеки сегодня мало кого удивишь, но стараемся предоставить доступ к эксклюзивным научным материалам религиозного содержания, которые встречаются крайне редко, и получить к ним доступ может весьма ограниченное число людей. Благодаря финансовой помощи, полученной по гранту, мы закупили оборудование, с помощью которого в нашей библиотеке проводим сканирование материалов, в том числе и редких.

— «Труды КДА» — рецензируемое издание? Каков механизм рецензирования?

— Естественно, как и любое другое научное издание. Стараемся подходить к этому вопросу профессионально, так что каждая статья получает отзыв от специалистов. Решением Ученого совета была организована издательская группа КДА, которая в том числе занимается редактированием «Трудов КДА». Большая часть работы делается нашими преподавателями, однако круг специалистов, занимающихся рецензированием, гораздо шире. В этом качестве мы приглашаем к сотрудничеству лучших научных деятелей в сфере богословских и светских дисциплин, что значительно повышает качество издаваемого материала.