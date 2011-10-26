Митрополит Калужский и Боровской Климент (РПЦ): «Утверждение трезвости — церковный подход»

25 октября в Издательском Совете Русской Православной Церкви состоялся круглый стол «Утверждение трезвости и профилактика алкоголизма ― церковный подход». На круглом столе выступил председатель Издательского Совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент.

Приветствую всех участников круглого стола, посвященного болезненной для нашего общества теме, касающейся трезвости и борьбы с алкогольной угрозой.

Эта проблема не нова для нашего общества, но в наши дни она стоит как никогда остро. Пьянство и алкоголизация страны приняли поистине угрожающие масштабы. Сегодня нельзя проехать в электричке или пройти вечером по парку, не встретив распивающего слабоалкогольные, а то и крепкие спиртные напитки. Опасное развитие имеет женский алкоголизм. Вместо того чтобы хранить в семье дух благочестия, женщины наравне с мужчинами употребляют спиртное. Неизменно растет процент представителей подрастающего поколения, приобщающихся спиртному, и снижается возрастной уровень употребления алкоголя.

С детерминистической неизбежностью мы получаем общество, характеризующееся высокой степенью социальной и психологической нестабильности. В таких условиях всегда возникает почва для негативных социальных явлений, таких как преступность, падение нравов, наркомания и неуклонно процветающий алкоголизм. Понижение культурных ценностей, неумение и неспособность части населения активно справляться с жизненными трудностями — вот типичная картина современного российского общества. На этом фоне особенной психологической и духовной незащищенностью выделяется молодежь. В этой сложной ситуации представляется очень важным попытаться остановить развитие в первую очередь подросткового потребления спиртного.

Важность это задачи, увы, прямо пропорциональна ее сложности. Пропаганда потребления так называемых «слабоалкогольных» напитков, как известно, является серьезной индустрией, имеющей более чем солидную финансовую поддержку. Колоссальные денежные средства вкладываются в разработку рекламы, маркетинг спиртосодержащих напитков, реализацию их. В производящих алкоголь компаниях имеются целые институты и центры, изучающие способы распространения спиртного. Навязывается образ жизни, который просто немыслим без банки пива или коктейля. Коммуникативность в современном российском обществе, по задумке пиарщиков спиртной продукции, не должна мыслиться без совместного распития хотя бы «слабоалкогольных» напитков.

Мне рассказали один случай. Компания взрослых людей, собравшаяся по поводу дня рождения, отмечала празднование за столом. Подошедшая трехлетняя девочка, дочка одного из гостей, видя поведение взрослых, повторяющееся от праздника к празднику, просит попробовать содержимое бокала с вином. Сделав маленький глоток, она морщится, отворачивается, после чего говорит: «Придется привыкать». Этот стереотип поведения дети принимают с самых малых лет. Вырастая, молодой человек просто не знает как иначе, он не видел иных вариантов общения.

Не стоит лишний раз напоминать, что алкоголь вредит не только здоровью человека, но и имеет социальную опасность. Для всех собравшихся тут сегодня, полагаю, совершенно очевидными являются такие факты, как предельно высокий процент разводов в семьях, где употребляют спиртное. Рождаются нездоровые дети. Даже в семьях, где нет явного злоупотребления, но вопросу спиртного придается возвышенно аксиологическое значение, дети получают по наследству аддикции (ощущаемая человеком навязчивая потребность), притом не всегда выраженные в форме потребления алкоголя.

В подобной ситуации необходимо объединить усилия всех церковных и светских специалистов в деле насаждения трезвости и борьбы с алкогольной угрозой обществу. Мы должны возродить традицию трезвенного образа жизни. Должно донести до каждого жителя страны, особенно молодежи, понимание того, что спиртное никогда не было и не должно быть неотъемлемым жизненным атрибутом каждого гражданина, как о том непрестанно и круглосуточно вещают нам с афиш и в телерекламе, в прессе и на радио. Каждый молодой человек или девушка должны понимать, что употребление спиртного является в жизни именно допустимым, но никак не неизбежным. Пока дети со школьной скамьи убеждены, что не употреблять спиртное «не круто», что без этого нельзя общаться с друзьями, — наше общество обречено в социальном, демографическом и культурном отношениях.

Теперь скажу несколько слов о нашей работе сегодня. Этот круглый стол проводится Комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации церковной социальной деятельности и благотворительности. В течение года члены Комиссии вместе с привлеченными экспертами разрабатывают тему трезвости и алкоголизма в нашем обществе. Мы неоднократно ее обсуждали на своих заседаниях, а сегодня предлагается вам высказать собственное мнение по этому вопросу. Ваша позиция, сделанные предложения и высказывания найдут отражение в специальном документе, который будет представлен на соборе.

Приглашаю всех к открытому обсуждению этой темы.

Патриархия.ru