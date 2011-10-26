Священников призвали бороться с пьянством личным примером

В Русской Православной Церкви призвали священнослужителей и все общество к трезвому образу жизни.

"Необходимо объединить усилия всех церковных и светских специалистов в деле утверждения трезвости и борьбе с алкогольной угрозой. Мы должны возродить традицию трезвенного образа жизни", - заявил митрополит Калужский и Боровский Климент на круглом столе в Москве, который провела комиссия по вопросам организации церковной социальной деятельности и благотворительности Межсоборного присутствия.

Как отмечается на сайте синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению, участники мероприятия предложили бороться с пьянством в том числе личным примером священнослужителей.

Среди предложенных мер - отказ от алкоголя на церковных собраниях и праздниках, обеты трезвости для священнослужителей и выработка Церковью концептуального документа по вопросу трезвения. Частично эти предложения будут внесены в документ, который будет рассмотрен на следующем Архиерейском Соборе.

В свою очередь глава братства трезвения Витебской епархии протоиерей Николай Коляда напомнил, что пастырь своим примером должен служить стимулом для людей к изменению образа жизни.

"К сожалению, в нашей среде отказ священника от употребления алкоголя воспринимается скорее как аномалия", - констатировал он.

По словам отца Николая, над таким священником могут подшутить, обвинить в младостарчестве или желании выделиться. В связи с этим он попросил священноначалие оказать поддержку таким священникам.