Духовный боль Рахнов: часть паствы перешла в Киевский патриархат

Духовная трагедия произошла 24 сентября в Винницкой епархии Украинской Православной Церкви, в селе Рахны Лесные Шаргородского района. Заштатный клирик Винницкой епархии протоиерей Станислав Береза на собрании прихода сообщил о своем выходе из канонической Церкви.

С официальной точкой зрения Киевского патриархата по этой теме можно ознакомиться

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Священник ушел не один. За собой он позвал свою бывшую паству, которую 18 лет до этого вел к Богу. Теперь он звал их в совершенно другую сторону. Не осознав этого, часть паствы последовала за священником в Киевский патриархат.

За любовь к себе протоиерей Станислав Береза «отблагодарил» людям тем, что обрек их на раскол и потерю духовного единства не только с украинского или Русской, но и со всеми Православными Церквями мира.

Протоиерею Станиславу поверило много людей, но не все. Ему не поверили те, кто понимают, что Христа нельзя менять ни на кого, даже на милейшего и добрейшего батюшку.

Все больше жителей Рахны осознают, что амбиции одного человека не стоят того, чтобы даже в соседнем селе, не говоря об известных монастырях и храмах, их не допустили к Святому Причастию. Возможно, со временем и сам Станислав Береза поймет, что в борьбе с Господом Иисусом Христом, победит Христос, а поняв, - покается и приведет свою паству обратно, к любящей и покинутой им Матери-Церкви.

«БАТЮШКА, СТАНОВИТЕСЬ С НАМИ МОЛИТЬСЯ, БУДЕМ СЛУЖИТЬ ВМЕСТЕ, МЫ НЕ РАСКОЛЬНИКИ». К БОЛИ ЖАЛЬ ЛЮДЕЙ...

27 сентября 2011 года митрополит Винницкий и Могилев-Подольский Симеон направил служить в село Рахны Лесные протоиерея Сергия Смей. До этого он 15 лет возглавлял приходы в селах Красное и Каришкив Барского района. Также служил на Святой Земле: в монастырях Русской Духовной Миссии и Иерусалимской Церкви.

- Ситуация в Рахнах - это боль нашей Церкви, - говорит священник. - Трудно понять человека, который долгое время служил в канонической Церкви, осуждал грех и раскол, учил приносить покаяние, а сейчас нарушает слова, которые говорил ранее. И не просто согрешает, уходя из лона канонической Церкви, но и ведет за собой людей в погибель.

Уйдя в раскол, бывший настоятель ведет за собой паству. Я понимаю, когда люди поддерживают его в решении вопросов, связанных со строительством храма, служение или в личных проблемах. Но когда не найдя компромиссного решения с церковной администрацией Винницкой и Тульчинской епархий, он идет в раскол и люди поддерживают нарушение канонического права Церкви из-за личных амбиций - это не понятно. Но будет ли духовный лидер стоять горой даже за малые грехи своих духовных чад на Страшном Суде?

- Отец Сергей, когда Вы получили приход, или встречались с бывшим настоятелем?

- Обязательно, ведь хотел услышать правду, что он действительно ушел в раскол. Тот спокойно ответил: «Да, это правда». Знает, что отходит от лона канонической Православной Церкви, отбирает и духовных чад, которые вверили ему свои души? И услышал: «Да, я знаю, что делаю. Не нужно меня учить».

Когда выходил из храма, женщины говорили мне: «Батюшка, становитесь с нами молиться, будем служить вместе, мы не раскольники, служим на церковнославянском». Мне до боли жаль людей, которые не знают истины - что раскол и Киевский патриархат это не только язык, на котором совершается богослужение. Люди не знают истории, не имеют информации и поэтому не могут признать своего греха.

Сейчас бывший настоятель подает своим чадам только ту информацию, которая нужна Киевскому патриархату, чтобы обманным путем удержать верующих возле себя. И люди верят Станиславу, слушаются его, ведь он 18 лет был настоятелем на этом приходе.

- Как верующие восприняли известие о переходе Станислава Березы в Киевский патриархат?

- 24 сентября прихожан пригласили в церковь на собрание. Пришло около 180 человек. Они думали, что будет приниматься решение об открытии храма, который год стоял закрытый, и о возобновлении богослужений. Из-за закрытого храма люди вынуждены ездить в другие села, возить туда детей крестить, просили других священников отпевать покойников. А многие вообще отошли от церковной жизни. Поэтому люди, истощенные отсутствием богослужения, шли на собрание с радостью. И тут отец Станислав, которого они слушались беспрекословно, сообщает, что его унижают и не понимают в Московском Патриархате, поэтому он переходит в Киевский патриархат и просит людей идти за ним.

Трагедия раскола не в том, что некий религиозный лидер перестает подчиняться церковной администрации, а в том, что священник-раскольник исходя из лона Православной Церкви, нарушая каноническое единство, обрывает своим поступком духовно-энергетический цепочку и уже не выполняет своей основной миссии: передавать людям духовную благодать через Таинства. Идя в раскол, священник лишает себя благодати Духа Святого, без которого все действия становятся просто обрядом. Так, вместо Таинства крещения, которое вводит человека в Церковь, происходит купание, вместо Святой Евхаристии, которая соединяет нас с Богом и делает причастниками вечной жизни, обманутым людям подаются лишь вино и хлеб. Вместо представления через Таинство миропомазания Благодати Духа Святого, происходит лишь помазание пахучим маслом. Вместо законного брака молодых людей раскольническая «иерархия» ведет к неосвященному Церковью сожительству. Остаются без церковного погребения и заупокойной молитвы умершие.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЫ В РАХНЫ ЛЕСНЫЕ ИЗ ЛАВРЫ ПРИВЕЗУТ ПОЧАЕВСКУЮ ИКОНУ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

- Где сейчас проходят богослужения для тех верующих, которые не пошли за бывшим настоятелем? Сколько людей осталось в лоне канонической Церкви?

- Нам выделили помещение бывшей сельской больницы, которая уже 10 лет пустует. Там каждое воскресенье совершается богослужение. На Литургии приходит не менее 50 верующих. И знаете, это именно та ситуация, когда нельзя сказать «посещает церковь», потому что вижу здесь настоящую молитву людей. Не слышно ни шепота, ни разговоров, люди соскучились за Литургией. Они не заинтересованы в раздорах и сплетнях, а хотят ходить в храм, чтобы прославлять Господа и молиться.

Первое наше богослужение прошло на улице. Поставили стол, положили антиминс и сделали престол. Так служили Литургию с 40 людьми. Они молились со слезами, что возобновилось богослужение, и они могут у себя дома посещать каноническую церковь. Господь через последний поступок Станислава отсеял тех людей, которые нуждались в личности священника, а не Христа.

- Именно сейчас прихожане, которые остались верными чадами Церкви, нуждаются в поддержке. Как планируете сплотить общину?

- Богослужения пройдут в большие праздники и по воскресеньям. Для хрестьян, которые ходят в каноническую церковь, будем организовывать паломнические поездки по монастырям. Это нужно чтобы увидели, что мы можем зайти в любую церковь или монастырь и там будем своими, ибо мы - в лоне Матери-Церкви.

И первая такая поездка уже состоялась 11-13 октября: 53 жителя села посетили Почаев. С нашей группой встретился архиепископ Почаевский Владимир (Мороз). И там нам явилась милость Божия. Узнав о проблеме в селе, владыка сказал, что в укрепление веры из Лавры в Рахны-Лесные привезут икону Почаевской Божьей Матери. Видели бы вы, как люди плакали от этой радости, от этой милости, которую Господь посылает нам в том неприспособленном для богослужении помещении. И это подтверждает: главное не где служить, а кому.

- Кто помогает организовывать такие поездки, обустраивать помещения под храм?

- Меня приятно удивила решительность многих людей, которые ради спасения своих односельчан прикладывают всех финансовые и моральные усилия для их поддержки на правильном пути. Например, Лариса Семеновна Рыльская, уроженка Рахны, которая сейчас проживает в Киеве, помогает отстаивать каноничность Церкви в своем селе. Много для этого делает житель села Михаил Васильевич Коваль, ведь в Рахнах всегда была только каноническая Православная Церковь. Поддерживает церковную жизнь семья Онуфрийчук. Можно было бы представить здесь длинный список благотворителей, но Господь Сам знает их имена.

Всего за неделю верующие собрали средства и приобрели Евангелие, богослужебные книги, церковную утварь, чтобы совершать Таинства. И я верю, что Спаситель оценит их вклад.

- Люди, которые ушли в раскол теперь не могут причащаться в канонических святынях. Приходилось слышать, что «епископ» Киевского патриархата Онуфрий говорил: зачем вам и Лавра, здесь грешите, здесь и кайтесь. Получается, верующие сами лишают себя возможности быть причастным к истинной вере?

- Люди, которые ушли в раскол - Киевский патриархат, автокефальную церковь - сами отошли от мирового Православия. Будучи простым священнослужителем канонической Церкви, я имею возможность на Святой Земле служить Литургию на Гробе Господнем, на Голгофе, в Вифлееме, Гефсимании. Раскольники этого сделать не смогут. Так скажите, зачем называть себя «патриархом» и не иметь возможности совершать главного, ради чего все мы собираемся в церкви - Литургию? И не иметь возможности сообщаться с Господом в Святом Причастии на этих святых евангельских местах?

«КАНОНИЧНОСТЬ НАШЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ НЕ В ТОМ, В КАКОМ ПОМЕЩЕНИИ МЫ СЛУЖИМ, А В ТОМ, ПРЕЕМНИКИ КОГО МЫ»

Ежедневно на Гробе Господнем служит много православных священников со всего мира. Все они имеют справку из своей епархии, которая подтверждает их принадлежность к канонической Церкви. Священники из Киевского патриархата не имеют канонического единения с Иерусалимской Православной Церковью, поэтому им запрещено служить на Святой Земле. Конечно, они могут поехать туда как простые богомольцы, но не могут служить Литургию на главной святыни христианского мира - в алтарь Гроба Господня их не допустят.

Так вот, я был свидетелем, когда перед богослужением священникам раздали облачения. Игумен Гроба Господня архимандрит Исидор смотрит на священников, которые должны служить и вдруг подходит к одному, который, уже, облачившись, стоит и ждет службы. Просит показать разрешение, а тот достает удостоверение, что он клирик Киевского патриархата. Ему было так стыдно, когда на глазах у других священников с него снимали облачение и отправляли из алтаря ... А его прихожане были поражены тем, что их пастыря не допустили к служению.

- Отец Сергей, будете создавать в Рахнах новую общину?

- Нет, не будем, так как община Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рахны Лесные Украинской Православной Церкви, существует. Есть определенное количество людей, которые ушли в раскол, другая находится в неопределенном состоянии, но их решение - вопрос времени. Не желая раздора среди верующих в селе, мы на некоторое время сменили место богослужения. Надеемся, что Божий промысел устроит так, что в скором времени все человеческие амбиции отойдут на задний план и жители Рахны снова будут «единственным стадом Единого Пастыря».

Этому, конечно, не способствуют те разговоры, которые сейчас ходят в селе, что раскольники, это якобы те, кто ушел в приспособленное помещение. А кто остался в хорошей церкви - не в расколе.

И каноничность нашего богослужения не в том, в каком помещении мы служим, а в том, преемниками Кого мы есть. Священник служит Литургию на антиминсе, где находятся мощи мученика. Первые христиане служили на гробах мучеников, не имея хороших помещений. Вот сейчас и у нас: одна комната отведена под алтарь, дверь которой - это Царские врата, вторая комната - храм, третья - притвор.

Верующие оставили со смирением красивый отстроенный их руками храм, расписанный ликами святых, куполом и крестом и ушли с молитвой в необустроенные помещения, где мало икон, где вместо подсвечников стоят обычные миски с песком. Ради чего? Чтобы находиться в лоне канонической Православной Церкви, в которой возносили молитвы их родители и деды-прадеды. Потому что люди знают, что только здесь получат благодать Духа Святого, которого у раскольников нет.

Ирина Ярошинская, газета «Одигитрия»

