В Сумах Церковь просит убрать с улиц рекламу стриптиза

13:18, 26 октября 2011
Православие
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И с места разрушенного храма

26 октября соответствующее обращение к Геннадию Минаеву был опубликован на официальном сайте Сумской епархии УПЦ. Поводом к этому стало нарушение законных прав сумчан жить вне соприкосновения с явным грехом. Особый цинизм верующие видят в том, что рекламный плакат стриптиза и других видов аморального поведения расположен даже на месте разрушенного Покровского храма на одноименной площади.

Епископ Евлогий подчеркнул, что молится о родных и близких тех, кто разместил рекламу подобного рода в Сумах.

«От имени православных жителей Сум прошу Вас принять меры к изъятию и недопущению впредь рекламы разврата на улицах города», - сказано в обращении.

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