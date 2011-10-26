В Сумах Церковь просит убрать с улиц рекламу стриптиза

26 октября соответствующее обращение к Геннадию Минаеву был опубликован на официальном сайте Сумской епархии УПЦ. Поводом к этому стало нарушение законных прав сумчан жить вне соприкосновения с явным грехом. Особый цинизм верующие видят в том, что рекламный плакат стриптиза и других видов аморального поведения расположен даже на месте разрушенного Покровского храма на одноименной площади.

Епископ Евлогий подчеркнул, что молится о родных и близких тех, кто разместил рекламу подобного рода в Сумах.

«От имени православных жителей Сум прошу Вас принять меры к изъятию и недопущению впредь рекламы разврата на улицах города», - сказано в обращении.

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