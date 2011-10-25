Духовенство и верующие почтили память митрополита Никодима

17:35, 25 октября 2011
Православие
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24 октября, в сороковой день по смерти митрополита Никодима, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе была отслужена Божественная литургия.

Литургию совершили митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Изюмский Онуфрий, епископы: Северодонецкий и Старобельский Агапит, Горловский и Славянский Митрофан. Архиереям сослужило духовенство Харьковской епархии.

За богослужением молились представители Харьковской власти.

После службы митрополит Иларион в своей речи сказал много теплых слов в память почившего митрополита Никодима, о его многолетнем служении Святой Церкви и защите канонического устройства в церковной жизни на Харьковском Архиерейском соборе 1992 года.

В свою очередь, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Александр зачитал адрес Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, приуроченную к сороковому дню по смерти митрополита Никодима.

Архиепископ Изюмский Онуфрий от имени духовенства и верующих поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Владимира за слова родительской любви и поддержку паствы Харьковской епархии, а также выразил благодарность архипастырям за их приезд в Харьков, святые молитвы и уважение к памяти покойного архипастыря.

Потом у гроба митрополита Никодима в нижнем храме Свято-Благовещенского собора была отслужена панихида.

После окончания богослужебной части и поминальной трапезы архипастыри посетили резиденцию Харьковских архиереев на территории Свято-Покровского мужского монастыря.

Накануне сорокового дня, по благословению временно управляющего Харьковской епархией архиепископа Изюмского Онуфрия, на приходах епархии были проведены поминальные обеды.

Сайт Харьковской епархии УПЦ

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