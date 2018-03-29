«Кого Господь любит, того наказывает больше»: на Волыни состоялась особая литургия

... Инвалиды на колясках, слепые, слабослышащие и глухонемые. Несколько десятков человек с особыми потребностями и их родные 24 октября, пришли на утреннюю службу в храм Всех святых Земли Волынской.

Особой этот день была и сама литургия. Божественная литургия совершалась посреди храма, не за закрытыми царскими вратами, как это делается обычно. Инициатором проведения такой специальной службы для незрячих, глухих и инвалидов стала Волынская епархия Украинской Православной Церкви во главе с владыкой Нифонтом.

Поддержал этот замысел и председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон, который по приглашению митрополита Нифонта прибыл в Луцк на праздник всех святых земли Волынской. Обращаясь к инвалидам, он назвал их избранниками Божьими.

- Кого Господь любит, того наказывает больше, - сказал владыка Пантелеимон. - Вы лишены многих соблазнов, зато у вас есть возможность молиться Богу непрестанно, не обращая внимания на внешние прелести этого мира. Вы можете почувствовать невидимую красоту Божьего мира, искренне послужить Богу, и я рад, что могу быть вместе с вами.

Митрополит Нифонт назвал литургию для людей чем-то особенным для Волыни и в жизни епархии. По его словам, даже во временном помещении храма всех Святых, которое часто называют просто модулем, присутствует Христос.

- Пути Господни - неисповедимы и дела его дивные своей великой милостью, - говорит он. - Здесь слепые духовно видят, глухие - духовно слышат, а инвалиды на колясках находят кратчайший путь к Господу.

Управляющий Волынской епархией поблагодарил владыку Пантелеимона за идею социальной службы в храме и пообещал присутствующим проводить такие литургии постоянно.

Отсталые слушали литургию, вытирая слезы, с душевным трепетом принимали Святое Причастие.

Татьяна Симинская из Волынского областного молодежного реабилитационного центра «Источник жизни» говорит, что побывала на службе в этом храме впервые.

- Чувствую покой и торжество на душе, - говорит девушка. - Спасибо за приглашение, очень рада, что Волынская епархия постоянно заботится об инвалидах.

- Эта служба - знаковая и важная для меня, - говорит незрячий студент семинарии Олег Климонюк. - Хотелось бы, чтобы в подобных мероприятиях принимали участие все категории инвалидов. Такие миссионерские литургии просто необходимы во время, когда многие мои братья и сестры по судьбе впадают в отчаяние, злоупотребляют вином. Именно благодаря введению специальных служб для инвалидов мы можем включить их в Церковь. Надеюсь, что и сам буду активно участвовать в этой работе.

Как рассказал председатель Совещательного совета Волынских областных организаций инвалидов Юрий Симончук, Волынская епархия УПЦ постоянно занимается инвалидами. В частности, инвалидам помогают материально, священники проводят для них уроки духовности, организуют паломнические поездки.

За весомый личный вклад в улучшение жизни инвалидов Юрий Симончук вручил грамоты от благотворительной организации «Лицом к истине» трем священникам епархии - Валентину Марчуку, Александру Мазурак и Владимиру Гринюк.

Людмила Приймачук, специально для "УНИАН-Религии"

Фото: Волынская епархия УПЦ

