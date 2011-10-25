УПЦ намерена открыть call-center

Украинская православная церковь намерена открыть круглосуточный call-center для общения граждан со священниками.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

"Сall-center - это перспектива следующего года", - подчеркнул он.

Протоиерей отметил, что такой call-center будет рассчитан прежде всего на людей, которые прикованы к постели и тех, кто по тем или иным причинам не может посетить церковь сам.

Проект по его созданию реализуется в рамках строительства кафедрального собора и духовно-просветительского центра УПЦ, однако call-center планируется открыть независимо от того, когда будет завершено строительство.

Кроме священников к приему таких звонков от прихожан будут привлечены воспитанники духовных школ, семинарий и академий, которые разбираются в вопросах веры, традиций и психологии.

При этом он выразил надежду, что 2 первые номера работать до 19 декабря (Дня святого Николая).