Обращение архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки по поводу “праздника” Хэллоуин

Обращение Архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки к заместителю председателя Запорожской областной государственной администрации Ярмощуку Николаю Анатольевичу, директору департамента образования и науки, молодежи и спорта Запорожского городского совета Кузьменко Владимиру Ивановичу, начальнику Запорожского областного управления образования Верозубову Александру Георгиевичу

Считаю своим архипастырским долгом обратиться к Вам от имени многотысячной паствы Запорожской епархии с просьбой прекратить страшное распространение антиправославной псевдокультуры в нашем родной регионе. Речь идет о примитивном и дьявольском “празднике” Хэллоуин, чуждому нашему православному народу. В самом названии Хэллоуина как “дня всех святых” представлена беззастенчивая спекуляция на уважении к Православной Церкви, святости и святым. Навязывание чуждого образа жизни, агрессивная экспансия сомнительных развлечений, реставрация древних культов служения силам зла под видом “дьявольского карнавала” происходит при забвении собственных традиций.

И немаловажный факт: Хэллоуин, по сути, еще и прибыльный бизнес-проект. Не чистые на руку дельцы используют нездоровый интерес подростков к этому мероприятию, и бессовестно зарабатывают на этом деньги.

Человеческая цивилизация сегодня развивается не по тем законам, которые Бог предложил человеку. Происходит страшная подмена ценностей. Каждый раз в этом убеждаешься, когда узнаешь о том, что в наших учебных заведениях активно распространяется практика отмечать целый ряд непонятных праздников, среди которых одним из самых популярных является Хэллоуин.

Система образования призвана передавать человеку знания предыдущих поколений, при этом формировать высокий уровень нравственности, воспитывать молодежь в понимании того, что опасно для их духовно-нравственной жизни, а что полезно.

В связи с этим возникает вопрос, почему мусор культуры - Хэллоуин, воспринимается как пример для подражания. Ведь если культура разрушает человеческую личность, это не культура, а антикультура, просто бесовщина.

Всем известно происхождение этого праздника, но не всем известно его воздействие на незрелую психику ребенка. Яркие образы, отчетливая символика, а также групповой эффект совместного действа, негативного возбуждения (беснования) детей обеспечивают сильнейшее эмоциональное воздействие на всех участников. При этом происходит подмена и искажение общечеловеческих представлений о Добре и зле, Красоте и безобразии, Истине и лжи.

В ходе празднования Хэллоуина происходит демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, самоубийства, ночные кошмары, “голоса”, одержимость бесами - вот последствия такого «празднования». Хэллоуин - это не игра, это свидетельство поклонения дьяволу и силам зла. При этом в обществе поощряется религиозный плюрализм, при котором создаются новые линии разделения внутри общества. Разрушительное действие такого праздника очевидно.

С любовью о Господе, Архиепископ Запорожский и Мелитопольский