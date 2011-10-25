УПЦ против "празднования" Хэллоуина в школах

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к руководителям Запорожской облгосадминстрации, департамента образования и науки, молодежи и спорта и областного управления образования с просьбой прекратить распространение в школах популярного антиправославного праздника Хэллоуин, — сообщает сайт Запорожской епархии.

По словам владыки, в самом названии Хэллоуина как «дня всех святых» представлена беззастенчивая спекуляция на уважении к Православной Церкви, святости и святым. Вместо этого школьникам предлагается реставрация древних культов служения силам зла под видом «дьявольского карнавала».

Кроме того, Хэллоуин еще и прибыльный бизнес-проект — некоторые коммерсанты используют нездоровый интерес подростков к этому мероприятию и зарабатывают на этом деньги.

«Происходит страшная подмена ценностей, — подчеркнул архиепископ. — Каждый раз в этом убеждаешься, когда узнаешь о том, что в наших учебных заведениях активно распространяется практика отмечать целый ряд непонятных праздников, среди которых одним из самых популярных является Хэллоуин. Система образования призвана передавать человеку знания предыдущих поколений, при этом формировать высокий уровень нравственности, воспитывать молодежь в понимании того, что опасно для их духовно-нравственной жизни, а что полезно».

Также владыка Лука добавил, что всем известно происхождение этого праздника, но не всем известно его воздействие на незрелую психику ребенка.

«В ходе празднования Хэллоуина происходит демонизация сознания детей, — говорится в обращении. — Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, самоубийства, ночные кошмары, “голоса”, одержимость бесами — вот последствия такого “празднования”».