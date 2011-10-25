В Украине впервые прошла литургия для глухих, слепых и инвалидов

Иерарх Украинской Православной Церкви митрополит Луцкий и Волынский Нифонт и глава Отдела по благотворительности Московского патриархата епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон совершили в понедельник в Луцке первую в Украине литургию для глухих, слепых и инвалидов-колясочников.

На богослужении в храме Всех святых, в земле Волынской просиявших, присутствовали более 200 человек.

Обращаясь к ним в своей проповеди, епископ Пантелеимон сказал: "Вы - избранники Божии. Вы лишены многих соблазнов, которые есть в этом мире, у вас есть возможность молиться Богу непрестанно, не обращая внимания на внешнюю, подчас ложную красоту этого мира. Молитесь и благодарите Бога, что у вас есть возможность приобщиться к невидимой красоте Божьего Царства, услышать сердцем пение ангелов и идти в Царство Небесное часто намного быстрее, чем люди, отягощенные здоровой плотью".

В литургии принял участие хор слепых и слабовидящих, которым уже 7 лет руководит клирик Волынской епархии протоиерей Александр Мазурак. Богослужение проходило с сурдопереводом для глухих людей. Подобные богослужения планируется отныне совершать в Луцке ежемесячно.

CNL-NEWS