Поздравление РПЦ Патриарху Варфоломею с 20-летием Патриаршего служения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание Святейшему Архиепископу Константинополя ― Нового Рима и Вселенскому Патриарху Варфоломею по случаю 20-летия Предстоятельского служения.

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель у святой Трапезы Господней!

Сердечно поздравляю Ваc со знаменательной годовщиной ― двадцатилетием Патриаршего служения.

Двадцать лет назад выбор собратий-архипастырей в согласии с волей Божией предназначил Вас, уже тогда широко известного в православном мире и деятельнейшего иерарха Константинопольского Патриархата, к высокому и ответственному Предстоятельскому служению. Годы Вашего Патриаршества были наполнены трудами по управлению издревле славной Константинопольской Православной Церковью, по созиданию ее связей с братскими Поместными Церквами, по выстраиванию конструктивных отношений с внешним миром.

Ярким свидетельством о Православии стали публичные выступления Вашего Святейшества, в которых Вы развиваете фундаментальные положения святоотеческого предания. С удовлетворением хочу отметить Ваш личный вклад в укрепление в последние годы братских отношений между Константинопольским и Московским Патриархатами.

В знаменательный день, когда Константинопольская Церковь вспоминает избрание своего Предстоятеля, сорадуюсь иерархам, клирикам и народу Божию, собравшимся на это торжество, и возношу молитвы Пастыреначальнику Христу о благодатном укреплении телесных и душевных сил Вашего Святейшества для продолжения Вашего Первосвятительского служения на многая и благая лета.

С братской о Христе любовью

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

