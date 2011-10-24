В Луганске православная гимназия примет детей после каникул

В Луганске православная гимназия им. Святой мученицы Татианы Украинской православной церкви Московского патриархата готова начать отопительный сезон и рассчитаться с долгами за газ.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Луганской епархии протоиерей Александр АВДЮГИН.

По его словам, гимназия нашла спонсоров, которые готовы погасить долг за газ и оплатить повторное подключение к газоснабжению.

«Вся сумма будет погашена в полном объеме до 1 ноября. Такое обязательство взяли на себя спонсоры. Дети благополучно придут на занятия после каникул », - сказал А.АВДЮГИН.

Он отметил, что поиску спонсоров способствовал родительский комитет школы.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года сотрудники горгаза обрезали в гимназии газопровод за долг в сумме 22 тыс. грн. На сегодня, чтобы гимназия стала отапливаться, она должна заплатить горгаза 37 тыс. грн. - долг и повторное подключение к теплосети. Директор учебного заведения Вера АНУФРИЕНКО заявляла, что таких денег гимназия не имеет.

В учебном заведении обучаются 60 детей с 1-го по 9-й класс. Учащимся преподают не только Слово Божие, но и общеобразовательные предметы.

В Луганске православную гимназию создано в 2002 году по благословению митрополита Луганского и Алчевского ИОАННИКИЯ и при поддержке Луганской облгосадминистрации.