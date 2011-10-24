УПЦ инициирует дискуссию об изменениях в Конституцию

В Киеве в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко (ул. Мельникова, 36/1) 25 октября в 09.30 состоится брифинг «Украинская Православная Церковь инициирует внесение изменений в Конституцию Украины и в Закон об образовании».

Как сообщили УНИАН-Религии в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ, мероприятие состоится в рамках открытия IV Покровских международных миссионерско-просветительских чтений под названием «Тысячелетние традиции просветительства под покровом Премудрости Божией».

Участниками мероприятия станут: архиепископ Полтавский и Миргородский, председатель миссионерского отдела и отдела религиозного образования при Священном Синоде УПЦ Филипп; пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, председатель Синодальной-информационно-просветительского отдела УПЦ, протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

Основные направления работы чтений: «Библейская история и христианская этика» в образовательном пространстве Украины; Православная миссия: задачи и пути реализации; Христианское воспитание в воскресных школах: от теории к практике; Молодежь и Церковь: точки соприкосновения; Церковь и медицина: спор и сотрудничество; вопросы и ответы.

Также состоится презентация проекта «Концепция современной воскресной школы».