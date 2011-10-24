В Киеве презентовано факсимильное издание Луцкого Евангелия

В Киеве состоялась презентация факсимильного издания уникального произведения XIV в. - Луцкого Евангелия, переиздание которого осуществила Волынская епархия УПЦ.

На пресс-конференции в УНИАН книгу представили митрополит Луцкий и Волынский НИФОНТ; секретарь предстоятеля УПЦ, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (ДРАБИНКО); автор проекта, председатель Издательского отдела Волынской епархии архимандрит Онуфрий (КУЦ), председатель Синодального отдела УПЦ «Миссия Церковь и культура » игумения Серафима (ШЕВЧИК), член-корреспондент НАН, доктор филологических наук, профессор Василий НИМЧУК; директор ООО"Издательство "Горобец" Анна ГОРОБЕЦ.

Как отметил митрополит НИФОНТ, Луцкое Евангелие почти на 2 века старше Пересопницкого и является его предтечей. Оно относится к памятникам галицко-волынской книгописной школы. Его уникальность - в колорите украинского языка середины XIV в., а также в оригинальности: семь заставок и почти 400 рисованных заглавных букв - инициалов.

Как отмечалось на пресс-конференции, книга наилучше показывает характерные для галицко-волынской книгописной школы графические и языковые особенности. Записи, а также языковые и палеогеографические признаки свидетельствуют о том, что местом написания книги был Спасский Красносельский монастырь близ Луцка.

На сегодня, по информации митрополита, манускрипт хранится в Российской государственной библиотеке (г. Москва). В феврале 2010 г. митрополит НИФОНТ и генеральный директор библиотеки Александр ВИСЛА приняли решение относительно того, чтобы воспроизвести Луцкое Евангелие в виде издания факсимильного типа. Вскоре сканированные страницы книги были переданы ООО «Издательство« Горобец »(г.Киев) для допечатной подготовки.

Как сообщила А.ГОРОБЕЦ, в факсимильной копии Луцкого Евангелия сохранены размер текстов и украшений, страницы воспроизведены в оригинальном виде, цвете и объеме - для этого был использован шведская экологически чистая бумага, имитирующая пергамент. В издании сохранены все приписки, содержащиеся в оригинале. Печать и послепечатные работы осуществил ЧП «Р.К. Мастер Принт»(г. Киев), обложку изготовили на львовской фабрике «Библьос».

Как отметил архимандрит ОНУФРИЙ, до издания книги присоединились ученые, руководство и коллективы библиотек, музеев и структур власти. По сравнению с оригиналом, формат факсимильного издания уменьшен на 5%. Священнослужитель отметил, что страницы переданы в оригинальном виде, цвете, без ретуширования. Но из-за технической невозможности не воспроизведены детали кромок страниц, отдельные надорваности, отверстия и помятости. Тиснение на переплете восстановлено по сохранившимся остаткам.

Тираж издания - 1 тыс. экземпляров. Как отмечали участники проекта, на сегодня трудно сказать о себестоимости книги, однако если говорить только о типографских расходах, то это будет примерно 450 грн. и 650 грн. в кожаном переплете. Книгу распространят в библиотеках, научных учреждениях, также часть тиража будет подарена тем, кто помогал в реализации проекта, в частности библиотеке в России, где хранится оригинал.

Издание осуществлено по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА.

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