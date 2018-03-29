Луцкое Евангелие XIV в.: Как наши предки любили Бога

Украинская Православная Церковь 21 октября презентовала в УНИАН факсимильное издание уникального произведения XIV в. - Луцкое Евангелие, переиздание которого осуществила Волынская епархия УПЦ.

Митрополит Луцкий и Волынский НИФОНТ

"ЛУЦКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ - СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, КАК НАШИ ПРЕДКИ ЛЮБИЛИ БОГА"

«История Православной Руси сегодня открывает себя снова по-новому. В Луцке мы искали место, чтобы немного расширить, или построить корпуса для студентов Луцкой духовной семинарии. Мы просили, чтобы там, где был Красногорский Спасский монастырь, нам выделили клочок земли. Зацепившись за это, открылось, что там было написано Евангелие.

И отец Онуфрий стал искать исторические справки. Понятно, что они теперь находятся в Москве, в центральной библиотеке. В начале февраля 2010 года я встретился с директором библиотеки Александром Вислом. Поговорили, что мы хотим переиздать этот клад Волынской земли, и получили разрешение. И с Божьей помощью мы имеем такое хорошее Евангелие.

Что меня лично радует, что когда откроешь страницу, тут нет ошибок, ни одной правки. Современная печатная литература - это ошибка на ошибке. А это - рукопись. Какое должно быть терпение у того человека, какое глубоколюбящее христианское сердце, которое с любовью и терпением выводило каждую букву в этой Святой Книге. Ей уже почти 700 лет. И я рад, что сегодня мы здесь можем представить эту святыню, для того, чтобы люди знали, как наши предки верили, как любили Бога, как пытались оставить о себе добрую память».

Секретарь предстоятеля УПЦ, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (ДРАБИНКО)

«МЫ МОЖЕМ ПОСМОТРЕТЬ КАКИМИ МЫ БЫЛИ, ОТКУДА ПОШЛИ, И КУДА НАПРАВЛЯЕМСЯ»

«Хотелось бы поблагодарить владыку Нифонта, Луцкую духовную семинарию, которая очень активно занимается на поприще просвещения, духовных памяток, всего того, что является достоянием нашего народа, духовного наследия. Владыка, сердечные поздравления по случаю факсимильного издания Луцкого Евангелия - оно было предтечей Пересопницкого Евангелия, годовщину написания которого мы празднуем в этом году.

Пусть еще много-много духовных памяток будут доступны для широкого круга читателей и людей, изучающих эти памятки. Поскольку к одному экземпляру, находящемуся в библиотеке, мы не можем прикоснуться и увидеть первоначальный его вид. В данном случае мы можем прикоснуться почти к первоисточнику, иметь возможность его изучать, и тем самым, перевернув страницы нашей истории, посмотреть какими мы были, откуда мы пошли, и куда мы направляемся».

Председатель Синодального отдела УПЦ «Миссия Церковь и культура» игуменья Серафима (ШЕВЧИК)

"УКРАИНА МОЖЕТ УДИВИТЬ МИР"

«Наверное, впервые за годы независимости Украины Церковь сделала нам такой подарок через сотрудничество с Российской государственной библиотекой. К сожалению, ценнейшие, древнейшие наши раритеты, памятки, находятся за пределами Украины, в России. Единственное, что мы можем - воспроизводить памятки. Мы издавали то, что есть в Украине - Пересопницкое Евангелие - это мегапроект был осуществлен в честь 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Сотрудничество с Российской государственной библиотекой - это только начало, потому что наши исторические памятки, древнерусские памятки, должны быть доступны. Их должны иметь на руках и ученые, все кто изучают историю языка, культуры, духовности, письменности и т.д.

К Евро-2012 мы готовим несколько интересных культурных проектов, несколько сенсаций, пока мы не будем их разглашать, но поверьте, и Европа, и соотечественники увидят, что Украина может удивить мир».

Автор проекта, председатель Издательского отдела Волынской епархии архимандрит Онуфрий (КУЦ)

"ПАМЯТКА СОХРАНЕНА ЦЕНОЙ СТРАДАНИЙ И ПОДВИГОВ"

«Авторство Луцкого Евангелия принадлежит неизвестному человеку, и приятно то, что он вложил талант в то, что делал. Сейчас Луцкое Евангелие является одной из 128 рукописных памяток Украины - по книге Якима Запаска «Рукописные памятки Украины». Памятка является одной из древнейших восточнославянских рукописей, из сохранившихся доныне. Памятка объединила многих людей, принявших участие в этом проекте. Сам Яременко консультировал это издание. Гальченко - консультировала восстановление тиснения на Луцком Евангелии. Книга собрала многих людей, эта атмосфера присутствует и здесь.

Дай Бог, чтобы подобные проекты были чаще. Тарас Шевченко считал нужным исследовать рукописные памятки, изучал Пересопницкое Евангелие, и пришел к высотам литературного слова благодаря изучению древних памяток, он обогатил свой язык, свое творчество словянизмами: «Мое дружнее послание ...». Памятки помогают нам обогащать свой язык и смотреть на то, как бережно хранили жизнь и учение Христа наши предшественники. Потому что, если эта памятка дошла до нас сквозь войны, завоевания, значит, она дошла до нас ценой жизней, страданий и подвигов».

Доктор филологических наук, профессор Василий НИМЧУК

«ЛУЦКОМУ ЕВАНГЕЛИЮ НЕТ ЦЕНЫ»

«Этот год проходит под знаком уважения Пересопницкого Евангелия, которое называют Украинской Первокнигой, которую мы любим - это жемчужина нашей культуры. Но это не является Первокнигой. Если это Первокнига, то что является Остромировым Евангелием, и другие памятки того времени? Конечно, культура наша древняя, и предшественниками Пересопницкого Евангелия было огромное рукописное наследие Киевской державы.

До нас дошли крупицы историко-культурного богатства, которое было в Восточной Славии в древности. Российская исследовательница Евангельского текста Лидия Жуковская как-то задалась вопросом: «А сколько было в Древней Руси книг?». Оказывается, что столько, сколько было населенных пунктов в государстве, и монастырей, и церквей. А Евангелие, Апостол и Псалтырь - необходимые книги, без которых нельзя править никакую службу, то это оказывается - тысячи. Но до настоящего времени хранилось несколько сотен. Некоторые книги дошли до нас, так как они пышнообрамлены - камнями, серебром с позолотой. Такие книги хранили как драгоценности. Но воля Божия сохранила для нас книги менее пышнооформленные. Но они для нас ценнее тех, которые хранились в пышных переплетах.

Теперь зашла речь переводить – кто-то хочет перевести Пересопницкое Евангелие. Не надо ничего переводить, Евангелие - это Вечная Книга. Надо давать современный перевод, но не переводить с переведенного.

Мало памяток до нас дошло именно с XIV-XV вв. в силу исторических причин. Такие книги как Луцкое Евангелие, не имеют цены. С Луцким Евангелием языковеды знакомы из небольших отрывков, которые напечатал профессор киевского университета Шоковец. Целый текст мало кому доступен. Когда мы праздновали в Днепропетровске юбилей Пересопницкого Евангелия, возник вопрос: с какого текста оно переведено? Михаил Василевич написал, что «перевод с языка болгарского на язык русский». Но старославянских памяток много, и существует несколько редакций Евангелия.

"В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ТЕКСТЕ МНОЖЕСТВО ЧЕРТ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА"

Так вот, будем иметь с Волыни Евангелие, и будем искать с какого текста сделан перевод Пересопницкого. Чем оно ценно для нас? Оно ценно как книга, как произведение художественное. Но особенно оно ценно для тех, кто исследует историю украинского языка. В этом Евангелии, которое датируем серединой XIII-XIV вв., Но после исследования может оказаться и текстом XIII в. Здесь, в церковнославянском тексте, множество черт украинского языка.

В древности к нам пришли книги в основном из Болгарии, но постепенно люди наши начали их читать по-своему, и так возникла древнерусский, старославянский язык, а затем и украинский. Писатель Луцкого Евангелия путает буквы «и» и «і», он часто пишет «у» на месте «в». В славянский системе нет звука «ф», он будет позже. И человек пишет не «Флор», а «Хлор», как носитель какого диалекта теперь.

Церковь делает огромную культурную историческую попытку, что взялась за издание древних текстов. Церковь может сыграть еще большую роль в сохранении культурного наследия. Войны, бедствия, но то, что стиражировано, оно никогда не пропадет.

Подвижническое дело сделал отец Онуфрий - прекрасный организатор и руководитель. Памяток из Волыни сохранилось очень много, например, есть Холмское Евангелие, его надо издать. А мы будем благодарны всем, кто способствует увеличению источников для лингвистических исследований. И будут благодарны все те, у кого Луцкое Евангелие появится в собственном доме. Желательно, чтобы были дешевые варианты этих изданий. Как писал Шевченко: «Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово».

Директор ООО "Издательство" Горобец "Анна ГОРОБЕЦ

«ВОСПРОИЗВЕСТИ СТАРУЮ ОБЛОЖКУ БЫЛО ОЧЕНЬ СЛОЖНО"

«С отцом Онуфрием мы работаем с 2005 года и сделали не одну книгу. Но такого уровня сложности и престижности - это первая книга, которую мы издали.

Работу по воссозданию Луцкого Евангелия мы начали в феврале 2010 года. Нам отсканировали эту книгу. Воспроизвести такую старую обложку, где сохранилось мало рисунков, было чрезвычайно сложно. Надеюсь, у нас все получилось.

Мы два раза были в библиотеке в Москве, мы листали Евангелие, мы прикоснулись к этой святыне и знали, что книга должна быть толщиной 6,5 см. И подобрать, чтобы была такая бумага, имитирующая пергамент, чтобы книга была такой же толщины, и шероховатости как оригинал, было чрезвычайно сложно.

Одна шведская фирма нам предоставила много образцов бумаг. Мы взяли шведскую бумагу, экологически чистую. Нам в Швеции изготовили блоки, и мы выбрали все, чтобы было, как в оригинале. Такую качественную печать мы выполнили в одной из лучших типографий Киева. И книга действительно, почти соответствует оригиналу. 500 страниц. Там только формат меньше на 5%. По техническим возможностям нельзя было воспроизвести полностью. Но страницы воспроизведены в оригинале - не чищены, не ретушированы, у нас такое было задание: максимально приблизить к оригиналу. Обложку мы делали в Львове - сложное тиснение, аккуратно и красиво.

Эту книгу мы возили на Львовский книжный форум, где она заняла третье место - за качество бумаги, на которой она выполнена.

Также состоялась презентация Луцкого Евангелия во Франкфурте-на-Майне ».

Анна Горпинченко, УНИАН

Фото УНИАН

