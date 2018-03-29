Чем новомученики ХХ века отличаются от древних святых? - протоиерей Николай Доненко

Почему новомученики ХХ века не всегда «идут на контакт» и с чудесами у них «напряженка»? Должны ли быть у святого философские, культурные и политические убеждения?

Об этом рассказал протоиерей Николай Доненко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Нижняя Ореанда (Крым), автор книг о новомучениках и исповедниках Русской Православной Церкви (многие из которых были прославлены на Архиерейском Соборе 2000 года), член комиссии по канонизации святых РПЦ.

I часть можно прочесть ЗДЕСЬ

ДРЕВНИЕ И НОВЫЕ СВЯТЫЕ: ПОЧЕМУ НАС ИНТЕРЕСУЕТ СВЯТОСТЬ?

Русской Православной Церковью в 1997 году были канонизированы 8 новомучеников российских. Я эту службу очень хорошо помню, потому что в этот день, каким-то образом чувствовал слияние древних святых с новыми святыми. 11 лет назад единовременно были канонизированы еще более 1300 человек. Сейчас новомучеников российских более 1640 человек.

Сейчас идет плановая качественная работа по понижению интеллектуального уровня нации, и главное - снижается сама мотивация: «Зачем вам небо, зачем вечность, зачем Воскресение, зачем империя, зачем вам все великое? Ни к чему вам святость!».

И мы должны заявить о том, что нам надо немногое, нам надо то, что хочет Господь. Вот это малое желание хранит в себе то великое, что вмещает человеческое сердце, если оно верит и уповает на милость Божию. Пример древних святых, и новых святых, является для нас краеугольным и основополагающим, культурообразующим, государствообразующим, и выстраивающим парадигму нашего национального бытия в контексте всех мировых проблем.

Если мы говорим о древних святых, то, как правило, психологически выстраивается следующее… Когда библиотека отца достается сыну по наследству, он понимает, что там древние фолианты, там замечательные экземпляры, там редкие книги, редкие авторы... Но эта наследственность всегда ослабленная, потому что выйти в пространство своего отца: интеллектуальное, духовное, волевое, культурное, ему надо через усилия ума и сердца. Если же молодой человек сам соберет библиотеку, то, очевидно, что содержание каждого тома пройдет через него, и за каждым стоит усилие воли, культурный выбор, и смыслообразующие вещи.

Это же касается и национальных достояний, культурных наследий - если мы не включаем свою голову, не включаем свое сердце, все остается под спудом. Очевидно, что смысл, как и любовь, невозможно механически передать другому человеку, невозможно подарить. Можно войти в чужой смысл, можно войти в пространство любви, но для этого требуется внутреннее усилие человека. Так же и святость. Если мы почитаем тех или иных святых: священномученика Климента, херсонесских святых и прочих, мы как бы входим в ту традицию, где все уже отработано по умолчанию, где совершенно очевидно, что это святой, мы его знаем и почитаем, и никакого внутреннего напряжения у нас не происходит. Все уже устоялось, и мы только согласны с той традицией, вне которой нас нет.

«ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ ТРАВМИРУЕТ НАШЕ БЛАГОПОЛУЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО»

Если мы прорываемся к личности святого, до самого креста, то очевидно, что этот христианин более сознательный, более адекватный, более трезвый, более вменяемый… Но, к сожалению, что касается новых святых, это происходит совсем не так.

Во-первых: небольшое временное расстояние. Во-вторых: мы знаем их родственников. Во всех случаях я знал их дочерей, сыновей и племянников. Мы хорошо представляем быт, политический и культурный расклад того времени, когда жили святые. До нас дошли фотографии, съемки. Мы видим, как выглядел Патриарх Тихон, как он разговаривал, как он двигался, что, в общем-то, меняет наше представление. Можно сказать почти по-евангельски, что эти не приходят туда, а другие не приходят сюда, потому как между нами утвердилась великая пропасть: «Святой - он святой, и нечего туда лезть, а мы живем как-то параллельно». Канонизация новых святых, явление миру русских святых новомучеников, явилось неким трансцендентным прорывом в пакибытие. Когда ты понимаешь, что призвание Христа к святости "здесь и сейчас" является абсолютным. Христос прямо говорит "будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный", и эти слова Богочеловека Христа сказаны однажды и на все времена, и в этом смысле они неотменяемы. Но человеческий ум устроен так, что он может микшировать, может выводить на окраину своего понимания, или вообще выводить за скобки. Но между тем, все это остается актуальным.

Так вот, подвиг новомучеников, как раз и травмирует наше благополучное христианство, наши елейные представления, которые отделяют христианина - от Христа, верующего человека - от Православной Церкви: такой, какая она есть.

"У НОВОМУЧЕНИКОВ XX ВЕКА С ЧУДЕСАМИ "НАПРЯЖЕНКА"

Что еще отличает новомучеников xx века от древних святых? Если мы читаем «Жития древних святых», мы видим, что там совершалось масса чудес, были необыкновенные события и ситуации: с великомученицей Татьяной, с великомучеником Пантелимоном, святым Георгием, и т.д.

Мы видим, что с новомучениками XX века ничего подобного не происходит. Я занимался первоисточниками, составлением житий, жизнеописаний и материалов к будущему житию, с чудесами, как раз здесь напряженка.

Можно вспомнить только одно яркое чудо, которое было со священномучеником Фаддеем (Успенским), архиепископом Тверским, который был действительно великим аскетом, подвижником, молитвенником, и совершенно уникальной личностью, даже на фоне уникального XX века.

Когда он находился в Тверской тюрьме, блатные, по отмашке начальства, над ним издевались, загнали его под нары и совершали по отношению к священномученику всякие безобразия. Однажды, одному из блатных явилась Матерь Божия и сказала, что «если не перестанете безобразничать, все умрете злой смертью. Не трогайте моего старца!»

На следующий день была совершенно удивительная картина, когда все, во главе с паханом, полезли под нары, просили у священномученика Фаддея прощения и вытащили его. То есть они поняли, что здесь что-то такое особенное, и надо поменять свой стиль поведения. Потому что блатные, и суеверны, и высокочувствительны. Но других чудес я не припомню, которые были бы в 20-е, 30-е годы, и были бы связаны с новомучениками и исповедниками Русской Православной Церкви.

«ЕСЛИ НЕ ПОЧИТАЕШЬ НОВОГО СВЯТОГО, ТО И ДРЕВНИЙ МОЛИТВЫ НЕ ПРИМЕТ»

Очевидно, что психологически, в контексте исторической перспективы, в перспективе Священного Предания, мы, по умолчанию, почитаем всех святых. Мы не всегда им молимся, не всегда ощущаем их личностное присутствие в своей жизни…

Что касается новых святых, обретения с ними контакта происходит не всегда, не сразу, и опять-таки, через преодоление некоего препятствия. Но совершенно очевидно, что нужно почитать новых, новопрославленных святых, и об этом говорит один из величайших святых XI века преподобный Симеон Новый Богослов. Он говорит о том, что если не почитаешь нового святого, которого явил Бог, то и древний святой твои молитвы не примет, потому что новый святой, свят тем же Духом, что и древний святой. Это тот же Дух благодатью Божией дышит и в древнем святом, и в новом святом, и если ты не различаешь дыхание Духа, то ты почитаешь скорее уже не святого, а просто человека по его человеческим признакам. Тем самым, не почитая одного святого и предпочитая другого, ты оскорбляешь благодать Божию. Будь уверен, что и древний святой по братской любви к новому святому твои молитвы может не принять.

Вот эта ключевая мысль преподобного Симеона Нового Богослова является для нас краеугольной, и она должна быть отточием к тем новым святым, которых Бог явил Руси. Это невероятное богатство! Народы мы определяем по количеству философов, ученых, гениальных полководцев, но, строго говоря, это не только живопись, музыка и литература, а это еще и святость.

Если говорить о XX веке, как о веке святости, это исключительно уникальный момент, и история святости XX века - это история нашей славы, история великолепия. Это история тех световых и Богом данных конструкций, которые удерживали русский XX век на той величине, и на том величии, о котором мы только сейчас начинаем догадываться, видеть и понимать.

Что касается отличия древних святых – от современных, существует оптический обман. Очевидно, что мы знаем, что дома, которые стоят впереди, перед нами, такого же размера, что и находящиеся в конце улицы. Но, когда дело касается культурной перспективы, нам кажется то, что позади, больше того что находится здесь и сейчас. Именно с исторической и культурной перспективой имеются некоторые сбои, плюс к этому есть некоторые оправдания, так как образ святого бывает с житийным обеспечением, где все человеческое и историческое вынесено за скобки, и оставлена одна икона.

ДОЛЖНЫ ЛИ БЫТЬ У СВЯТОГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ?

Как делается икона? Она формулирует в себе все то лучшее, Богом просвещенное, что было в человеке, и все случайное и преходящее выносит за скобки. То же самое и жития - сосредотачиваются на том, что было от Бога в жизни этого человека.

В житии новомучеников мы видим живых людей, мы знаем их биографические подробности, которые для нас психологически или культурно могут быть неудобными. Это мешает нам воспринимать целостность, подлинность и действие благодати Святого Духа.

Например, какие должны быть у святого философские, культурные и политические убеждения?

Подобная мысль у нас не закрадывается по отношению к великомученику Пантелеимону или Георгию. Но, между тем, очевидно, что у них были свои взгляды на власть, на политику, на культуру, на те, или иные вещи. У нас, по умолчанию, каждый святой должен быть монархистом романовского образца - ненавидеть коммунистов и прочее.

Но тут мы подходим к святителю Луке, и выясняем, что на допросах он говорит: «Да, я левых взглядов, и если бы я не был христианином и архиереем, то я был бы коммунистом. Я разделяю доктрину социальной справедливости, все это для меня близко и понятно, я человек этой эпохи».

Совершенно очевидно, что он не монархист и не демократ. Я предложил владыке сделать доклад на политические взгляды святителя Луки, на что получил устойчивое "нет". «Ни к чему. Он святой, мы сосредотачиваемся на его святости».

Но мы же должны академически изучить все аспекты, и все грани такой великой личности, как святитель Лука. Оказывается - ни к чему. Хотя по документам, по свидетельствам, по объему той информации что осталась, все это сделать легко, возможно и, в общем-то, нужно. Но на самом деле, да мои политические, культурные взгляды могут не совпадать с точкой зрения святого. Ну и что? Не это главное. Ведь все это преходящее, и все это уходит на задний план. Эти вещи являются шероховатыми и служат некоторым препятствием на пути органичного и подлинного восприятия образа святого, и это скорее наша проблема, потому что Дух дышит где хочет, и у умных, и глупых, и образованных, и не образованных, и у монархистов, и не монархистов, и у людей левых взглядов, и правых взглядов, потому что цвет глаз и волос - не так существенно.

«ЗА 1000 ЛЕТ НЕ БЫЛО КАНОНИЗИРОВАНО НИ ОДНОГО ЖЕНАТОГО СВЯЩЕННИКА»

До революции, до 1917 года, за 1000 лет не было канонизировано почти ни одного женатого священника, ни одного мирянина. За очень редким исключением, если это был блаженный. И тут, в 2000 году, мы видим, что в Церковь входит огромное количество обыкновенных приходских священнослужителей, которые имели жен, имели детей, имели повседневные попечения - совершенно очевидные и нам понятные. Это не вяжется с каким-то высоким образом святости, высокого назначения и неотмирности. Эти вещи для нас важны, чтобы увидеть те проблемы, перед которыми мы стоим.

Записал Евгений Зленко, специально для «УНИАН-Религии» (по видеоматериалам VI Международной конференции по Церковной археологии, Херсонес, 12-18 сентября 2011 г.).

Фото автора.

