Чудеса Киево-Печерской лавры

В этом году исполняется 960 лет Киево-Печерской лавре. Мы бы хотели вспомнить о самых интересных легендах и чудесах этой православной святыни, а также рассказать о том, как выглядели пещеры в далеком ХІ веке, ведь за прошедшее время их не раз перестраивали. Начнем с предыстории.

В далеком 1051 году, в пещере на одном из поросших лесом киевских холмов поселился монах Антоний. Его благочестие стало привлекать верующих, у него появились ученики (сооснователем Лавры считают Феодосия Печерского). Число монахов стало расти, и вскоре они покинули подземелья, и сейчас пещеры лишь объект паломничества.

ОПОЛЗНИ И ПАЛОМНИКИ. «Традиция пещерных монастырей пришла к нам с Ближнего Востока. Там монахи вытесывали кельи и храмы в скалах, монастыри были похожи на те, что сохранились в Крыму, — терасса, и множество входов в неглубокие помещения. Поначалу по такому же принципу начали строительство и на склонах Днепра. Но вскоре конструкцию пришлось менять — у поверхности ходы разрушали оползни, галереи приходилось рыть все глубже и глубже. Оставался один укрепленный вход, у которого стояла печь. Она обогревла пещеры, в ней пекли хлеб, — рассказывает Владислав Дятлов завотделом «Киев подземный» Музея истории Киева. — Монахи не были затворниками. Они поднимались на поверхность, возделывали огород, ходили на рынок: продавали рукоделие и покупали зерно. Иноки могли уйти в город, чтобы проповедовать. Во многих подземных кельях были деревянные ложа, элементы мебели. Но были аскеты, которые фактически замуровывали себя, оставляя лишь окошко для воды и просфоры. По сей день многие с удивлением и с ужасом задают вопрос: как можно было жить в таких условиях? Во имя чего? Это не самобичевание. Для подвижника естественен путь от комфорта к простоте. Уют расслабляет. Должна господствовать душа над телом, а не наоборот. Тело может ослабеть, заболеть, но оно все равно умрет. Главное то, чем живет душа — такова логика подвижников».

ПЕРЕСТРОЙКА. «Под землей жили считанные единицы монахов. Многие, хотя и хотели учиться у затворников, но не готовы были понести все тяготы суровой аскезы, скажем, сырость и холод. Постепенно монастыри начали перебираться на поверхность, а пещеры стали использовать для захоронений, перестраивать под кладбища. Вырывали длинные ходы, вдоль которых создавались погребальные камеры. Следующим этапом перестройки стало время, когда под землю стали массово приходить паломники. Схему пещер упростили, ходы сделали еще длиннее,что бы люди не толпились. Галереи закольцевали, и потоки паломников не пересекались. Стены украсили, стилизовали под Римские катакомбы, — рассказывает Дятлов, — На то, каким был древний пещерный монастырь, можно было бы посмотреть на южной окраине Киева в урочище Церковщина. Там действительно уникальное место сохранившиеся с ХІ—ХІV века. Это целый комплекс подземных помещений: храмы, кельи, усыпальницы. зерновые ямы, переходы между тремя этажами. Но из-за аварийного состояния пещер на экскурсии наложен мораторий».

СИМВОЛИЗМ. В христианстве образ пещеры имеет большое символическое содержание. С ней связано рождение и воскресение Иисуса. Для монаха этот также символ того, что он умирает для прежней греховной человеческой жизни. И безусловно, в хорошо изолированном помещении легче сосредоточиться на молитве. «И в наши дни традиция не иссякла. И на Ближнем Востоке, и в Крыму есть пещеры, где обитают иноки, — рассказывает Владислав Дятлов.

УСПЕНСКИЙ СОБОР

В 70-х годах ХI века был заложен Успенский собор. Согласно преданиям, по молитве основателя Лавры монаха Антония с неба сошел огонь. Он сжег на одном из склонов все деревья и кусты — появилась ровная площадка для строительства. Архитекторами православной святыни стали 12 греческих мастеров. Принято считать, что сама Богородица явилась к ним с просьбой возвести храм. Она дала зодчим золото на строительство, мощи семи святых, нерукотворную икону и показала на небе очертания храма. Именно поэтому о Лавре говорят: «Небеси подобная», и считают ее земным уделом Богородицы (святая земля, которая находится под особым покровительством Богоматери).

ШАПОЧКА МАРКА ПЕЩЕРНИКА (ГРОБОКОПАТЕЛЯ)

Эта реликвия исцеляет людей, надевших ее. Хранится этот металлический головной убор весом в четыре килограмма в Ближних пещерах. Прихожане могут надеть его по окончании молебна и верят, что он вбирает в себя весь негатив, убирает сглазы, порчи, наполняет чистой энергией. Интересно, что эту шапку несколько раз примеряла и Алла Пугачева. Якобы она даже исцелила российскую звезду от головной боли.

ЖЕНЩИНЫ

Несмотря на то что Лавра — монастырь мужской, в нем жила и женщина. Дочь российского купца Дарья сбежала из отеческого дома и, переодевшись парнем, стала вести монашеский образ жизни. Жила отшельницей в пещере Китаевой пустыни, питалась хлебом, водой, никогда не держала в пещерной келии огня. О том, что это девушка, никто не знал. Слава о монахе дошла до имератрицы Елизаветы, и она лично хлопотала о том, чтобы он стал монахом Киево-Печерской лавры. О том, что рясу носит дева, узнали только после ее смерти: родня девушки увидела портрет Досифея и узнала в нем пропавшую Дарью.

Есть еще в Лавре мощи святой девы Иулиании, княжны Ольшанской. Отец ее был благотворителем, и потому тело княжны погребли в Великой Лаврской церкви. Спустя время гроб вскрыли и обнаружили, что тело девушки нетленно. Также в Дальних пещерах хранится частица мощей Евфросинии Полоцкой — игуменьи Спасо-Преображенского монастыря в Полоцке.

ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ

Главной реликвией Лавры долгие века был вышеупомянутый нерукотворный образ «Успение Божией Матери». По одной из легенд, перед ним молился Петр Великий, отправляясь под Полтаву. Увы, икона была утеряна, но копия этой святыни сейчас находится в Крестовоздвиженском храме над царскими вратами и также является чудотворной.

Еще один удивительный образ Божией Матери называется «Печерская Похвала». Создали его в XVIII—XIX веках в самой Лавре, и свое название он получил из-за того, что в нем есть частицы мощей Киево-Печерских святых. Образ исцеляет от болезней, ограждает от невзгод.

МИРОТОЧИВЫЕ ГЛАВЫ

Эти черепа покоятся в стеклянных и серебряных сосудах и установлены в одной из подземных церквей. О чудесах мироточения было сказано еще в средневековье: «Они, будучи сухи и не покрыты кожей, источают из себя сверхъестественным образом елей, или миро, и миро не простое, но имеющее дарование исцеления недугов каждого, кто с верой приходит и помазывается тем миром». Во времена СССР главы были переданы в музей, где перестали мироточить. Но когда в 90-х монастырь был возрожден — они вновь начали источать миро. Добавим, что в конце XIX в. предположили, что одна из мироточивых глав принадлежит св. Клименту Римскому (современник апостолов, четвертый папа римский, был рукоположен святым Петром)

МОЩИ

Но, конечно, одно из самых удивительных чудес Лавры — святые. В пещерах и соборах покоятся мощи 123 Божьих угодников. Таких реликвий нет, пожалуй, ни в одном монастыре. Согласно древнерусским былинам, в пещерах Лавры лежит и тело воина Ильи Муромца. К его мощам приходят молиться о даровании силы. Другого легендарного монаха Нестора Летописца (считается автором «Повести временных лет»), также покоящегося в Лавре, просят о помощи в науках. К прочим святым приходят с просьбами о здоровье, удаче в делах и т. д.

ПЕЩЕРЫ

Удивительно не только то, что они сохранились, несмотря на преклонный возраст. По преданиям, до монахов в них жили разбойники. Награбленное они прятали в глубине своих «нор», и по сей день ходят легенды о несметных сокровищах. Но намного больше историй связано с протяженностью пещер, дескать, они доходят до других пещерных монастырей в Чернигове, Пскове, Почаеве. Но согласно замерам геодезистов, протяженность пещер всего около 300 м. Находятся они на глубине 10—15 м.

СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ

В нижней части Лавры стоят две часовни над колодцами, выкопанными преподобными Антонием и Феодосием Печерскими. Несмотря на близкое расстояние, вода в колодцах имеет разный вкус, и, по легенде, отображает характер старцев — один был более мягок, второй более строг с братией. Еще один источник называется «Слезы Пресвятой Богородицы». Как гласит предание, его нашли во времена страшной эпидемии. Пастухам явилась Пресвятая Богородица, и на месте, где она стояла, бил родник. Выпив его воды пастухи тотчас исцелились. Также рассказывают, что он чудом уцелел в 70-х. Тогда источники заводили в бетонные дренажные системы. Но когда рабочие попили из святого источника, то решили его не трогать, так им понравилась вода.

ОЧИЩЕНИЕ ОТ ГРЕХОВ

Троицкая церковь — единственный из храмов Лавры, который ни разу не разрушался и сохранился в первозданном виде (построен в ХII веке). Под аркой этого храма расположен центральный вход в монастырь, и, по поверью, если пройти под Святыми Вратами дважды (достаточно зайти и выйти) — избавляешься от грехов.

КОЛОКОЛЬНЯ

Ее высота — 96,5 м, и долгое время она оставалась самым высоким строением Украины (сейчас рекорд у столичного небоскреба Парус — 130 м). Рассказывают, что в советские времена было решено «принизить» Лавру, и меч Родины-матери планировали делать выше креста на колокольне. Но когда началось строительство, под монументом начал проседать грунт. Стройку приостановили, а потом уменьшили высоту обелиска. Якобы это строителям посоветовали святые отцы, и после этого исчезли проблемы с проседанием.

УСПЕНСКИЙ СОБОР: «У СВЯТЫХ ЕСТЬ ЧЕРТЫ МОНАХОВ ЛАВРЫ»

Сейчас для паломников и туристов открыта лишь часть Успенского Собора. Уже несколько лет ведутся работы по восстановлению взорванного во время ВОВ храма, и еще несколько лет понадобится на их завершение. «Сегодня» побывала внутри святыни Киева и пообщалась с иконописцами. И первые наши вопросы были, конечно, о сверхъестественном. «Чудо это то, что нам удалось завершить работу, — признался столичный художник Андрей Дмитренко, — В 2007 году были выделены средства на роспись храма. Начались активные работы, но спустя несколько месяцев источник финансирования иссяк. Продолжали трудиться бесплатно — нельзя было останавливаться из-за технологии, после паузы все работы пришлось бы начинать заново». Но, по признанию художников, было еще одно чудо. «Стоило прерваться на несколько дней, как появилось невероятное желание писать вновь. Родилась некая связь между нами и храмом», — рассказывает Николай Дмитренко. В росписи храма принимал участие Андрей Гончар — сын певицы Нины Матвиенко. Рассказывают, что работал он допоздна, и порой его чуть ли не выгоняли из храма дежурные.

ОБРАЗЫ. По словам художников, основная сложность росписи заключалась в том, что приходилось восстанавливать сложные по композиции работы. Один сюжет мог объединять сразу несколько десятков персонажей. И все они связаны единым действом, и каждому надо было придать индивидуальные черты. Внутреннее убранство храма восстанавливали по акварелям, сделанным в конце ХVIII века. На рисунках отображалась цветовая гамма, композиция, но черты лица разглядеть было невозможно, их приходилось придумывать. «Бывало так, что прототипами служили современные монахи. С натуры мы не писали, но запоминали черты лица, а затем переносили их на стены собора», — рассказывает Андрей.

ГЛАС. Работали художники в тишине. «И вдруг однажды я слышу мужской голос: «Дай спички». Поворачиваюсь к другим художникам, спрашиваю: «А кто их просит?» В ответ — недоуменная тишина, — рассказывает Андрей. — После просьбы: «Посвети мобильным» — догадались, что голоса раздаются из вентиляционной шахты. Туристы отошли от маршрута и зашли в галереи, которые тянутся под Успенским собором».

ЗАПОВЕДНИК: ЗЕМЛЯ ЛАВРЫ ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ С КАБМИНОМ И ПОДГОТОВКОЙ К ЕВРО-2012

Лавра — это не только храмы и святыни. На 24 гектарах святой земли расположен целый ряд музеев с уникальными экспонатами — чего только стоит Скифская Пектораль из Музея исторических сокровищ. Не так давно открылся Музей Истории Лавры. Там можно посмотреть на бюст Нестора Летописца — его воссоздали по черепу святого. А в это воскресенье открывается выставка, посвященная 100-летию смерти Петра Столыпина. Из России обещают привезти вещи, которые отражают ту эпоху: цветные фото тех лет, мундир, подобный тому, в котором ходил премьер, афиша оперы, на которой был убит премьер.

«Работа здесь не сравнится ни с какой иной. Такого не почувствуешь ни в одном кабинете или офисе. Даже когда ты загружен сверх меры — появляется минута для того, чтобы остановиться, постоять, почувствовать неспешное течение времени», — рассказывают сотрудники заповедника.

«Я неоднократно замечала, как помогает земля Лавры. Бывает, приезжаешь с совещания в Кабмине, где не удалось решить нужные вопросы, и ощущаешь, что они будут сняты, — признается гендиректор заповедника Марина Громова. — Мы очень переживали, что к Евро-2012 колокольня останется в лесах (она сейчас на реставрации. — Авт.). Слава Господу Богу, получили деньги на реставрационные работы. Я уверен, что к чемпионату наша «визитная карточка» будет блестеть на весь Киев».

Влад Абрамов,