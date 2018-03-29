Режиссер фильма "Достоевский": Мир агрессивен к Церкви, поодиночке - передушат

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, каждую осень Киев превращается в столицу православного кинематографа. На IX Международном фестивале православного кино "Покров", который проходил 5 по 9 октября в Доме кино, известный российский кинорежиссер Владимир Хотиненко представил киевскому зрителю свою новую работу - восьмисерийный фильм «Достоевский».

«Что такое православное кино? Я нашел ответ. Эти слова полны глубокого смысла, этими словами заканчивается серия об апостола Павла в моем фильме «Паломничество в Вечный город». И я хочу представить свою картину именно словами апостола Павла: «Если я говорю языками человечества и ангельскими, а любви не имею, то я словно звонкая медь, или кимвал гудящий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, даже горы передвигать, а любви не имею, - то я ничто ». (1-е к Коринфянам 13:1-3) », - сказал Владимир Хотиненко, представляя новый сериал.

Член Патриаршего совета по культуре, режиссер фильмов «Поп», «72 метра», «1612», «Мусульманин» Владимир Хотиненкорассказал в интервью «УНИАН-Религии», что такое православное кино. Также он поделился своими впечатлениями от фестиваля и поразмышлял на тему преодоления раскола в украинском Православии.

"В МИРЕ ПЕРЕПУТАНЫ КАТЕГОРИИ ДОБРА И ЗЛА"

Что такое православное кино?

Множество фестивалей называются просто по названию городов: Каннский, Берлинский ... Они уже сделали себе имя, у каждого из этих фестивалей своя направленность. Берлинский фестиваль больше интересует социально-политическая часть. Венецианский - эстетика ... У каждого свой почерк, своя ниша. Мне кажется, что она уже есть и у фестиваля Православного кино в Киеве. Здесь палитра широкая, нет зацикленности и обязательного условия - наличия верующего человека или священника, или колоколов (в фильме. - Авт.), Что указывало бы на принадлежность к Православию. Для меня все просто: если не перепутаны категории добра и зла в фильме - это православное кино.

Сцена из фильма «Поп», Сергей Маковецкий в роли отца Александра Ионина

Я почему так говорю? Потому что патриарх Кирилл в своих последних проповедях постоянно говорит об этом: в современном мире перепутаны категории добра и зла. Фактически – до замены их местами, и это, на сегодняшний день, ключевая проблема. И если она как-то решается, в рамках фестиваля Православного кино - слава Богу!

Каковы ваши впечатления от фестиваля?

Прежде всего, это впечатление от публики. Без публики кино вообще бессмысленно. Но я смотрю, что здесь делается, как народ смотрит, как они скитаются, потому что мест не хватает. Чего еще желать? . У любого фестиваля есть более удачный год, менее урожайный. Но если есть люди, которым это нужно, это важно.

Сцена из фильма "1612"

"ИЛИ СНИМУТ ФИЛЬМ О ШЕВЧЕНКО, ИЛИ НЕ СНИМУТ? .. НАДО!"

Вы задумывались над тем, чтобы снять фильм о выдающихся фигурах в украинской истории?

Сейчас кино - дело дорогое. Была идея о князе Владимире ... Он кто, украинский персонаж, или нет? Равноапостольный князь Владимир ... Понимаете? (Смеется).

И потом, почему же не сделать? В Украине много было персонажей ... О том же Тарасе Григорьевиче Шевченко не снят. Хотя есть добрая старая картина. Либо это заинтересует какого-то мощного инвестора, либо - такие картины должны быть предметом госзаказа. Они должны стать государственной заботой.

В России я говорю то же. Я вхожу в совет по культуре при президенте России, и на последнем совещании говорил то же самое. Если отдать это на откуп стихии, или снимут фильм о Шевченко, или не снимут? . Надо! Вот в чем дело. Все равно государство выделяет деньги на кино. Почему бы не выделить десятую часть этих денег на себя же, на то, чтобы воспитывать, как это происходит в Америке. Там снимают мощные коммерческие фильмы, воспитывающие. Поэтому, появилось бы что-нибудь ... я все же Хотинен-КО, у меня здесь много родни ... По паспорту я украинец.

Кадр из фильма «Достоевский», в главной роли Евгений Миронов

"МИР ЧРЕЗВЫЧАЙНО АГРЕССИВНЫ К ЦЕРКВИ: ПООДИНОЧКЕ - ПЕРЕДУШАТ"

Владимир Иванович, вы отметили, что вы Хотинен-КО, как вы оцениваете идею автокефалии для Украинской Православной Церкви?

Это такой деликатный вопрос, лишний неосторожное движение ... Как-то к этому отношусь. Могу сказать, все равно, это печально. Сказано: "всякое разделенное царство и дом - не устоят". Я снимал документальный фильм «Паломничество в Вечный город» - это совместный проект РПЦ и Ватикана. Нам все же объединиться надо, а не разъединяться. Дело в том, что сейчас внешний мир чрезвычайно агрессивен по отношению к жизни духовной. И, в частности, к жизни Церковной. И к Церкви как к организму. Чрезвычайно агрессивный! Здесь надо вместе стоять. А так, поодииночке - передушат. Мир чрезвычайно агрессивен! Продолжается серьезная борьба. Внешне она может быть для многих и незаметна, но она очень серьезная. А это (автокефалия. - Авт.) - Благоприятная почва, чтобы компрометировать. Церковь, я даже не имею в виду конфессии, вы знаете, со временем, станет менее важна, чем существование вообще, Церкви как института.

Кадр из фильма "Паломничество в Вечный город"

"ЧТОБЫ СВЯТОЙ ПАЛОЧКИ ВЗМАХНУЛ - И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ... А УЧИТЬ МЕНЯ НЕ НАДО"

В советские времена народ воспитывали на патриотических фильмах ...

Не только, там система воспитания и в семье была, хотя кино тоже выполняло эту роль ...

Способны православные фильмы существенно влиять на систему ценностей современного человека? Воспитывать православный дух, важные христианские качества ...

Это тоже деликатная тема. Я обратил внимание, у нас народ не любит, когда на него давят, начинают воспитывать. Почему стал популярен фильм Павла Лунгина «Остров»? Потому что там главный герой - человек близкий к народу, потому что он сложный. Если речь идет о духовной жизни ...

Владимир Хотиненко с участниками IX Международного фестиваля православного кино "Покров"

То есть, сначала, человек должен поверить главному герою, чтобы задуматься о качестве своей духовной жизни?

Так ... Герой Лунгина юродивый, поэтому он близок. "Ой, смотри, он чудеса творит! И не так уж и обряды соблюдает. Это мне близко", - думает человек ... "И спиной к алтарю ... Ишь какой смелый! И чудеса творит". Чуда хочется! Чтобы святой волшебной палочкой взмахнул - и все получилось. Вот это наше, родное. А "учить меня не надо, не надо мне впаривать ... Я сам как-то". (Смеется).

Как сейчас решается вопрос с прокатом фильмов в Украине и России?

Горячие дискуссии, а воз и ныне там. Кое-как, но фильмов сто в год мы снимаем в России, из них до проката доходит, может, двадцать. Бывает, смотришь на неделе - а там ни одного фильма нет русского... Это наша проблема. А кино, если оно не будет индустрией, обречено, государство не сможет это тянуть, это дорогое удовольствие. Поэтому печальная картина.

Обычно, еще кое-как прокатываются фильмы, которые затевает телевидение. И они начинают забесплатно рекламировать, и иногда получается, кассу делают больше, чем американские фильмы. Но в систему это не превратилось, это частные случаи.

Фестиваль, зачастую, становится единственной возможностью показать кино. Действительно, это так.

Над чем сейчас работаете?

Я же только что снял ... (Смеется). Сейчас сценарий пишу. Мне заказали «Бесов» Достоевского. Трудно, но дай Бог!

Беседовала Анна Горпинченко, УНИАН

