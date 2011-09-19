Глава УПЦ КП назвал условия, на которых готов покинуть пост

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет готов покинуть свой пост при условии объединения Украинской церкви и признания ее автокефалии.

Об этом он заявил в интервью "ЛІГАБізнесІнформ", отвечая на вопрос, готов ли он потерять пост предстоятеля без гарантии возглавить объединенную церковь.

"Я готов уйти, но на определенных условиях: объединения и признания автокефалии Украинской церкви другими церквями", - сказал Филарет.

"Почему я ставлю такие условия? Потому что если объединение не произойдет, то Киевский патриархат могут попытаться разрушить", - объяснил он.

По словам Филарета, "как в государстве, так и в церкви должен быть руководитель, который умел бы все держать в руках – если его нет, то все начинает рассыпаться".

"Я не хочу отдавать церковь на разгром. И не уйду с должности до тех пор, пока не увижу, что в Украине есть одна православная церковь, признанная всеми. Тогда моя миссия выполнена. А пока не выполнена - я не имею права уходить", - добавил глава УПЦ КП.

Филарет напомнил, что не сам стал патриархом – его избрал собор церкви.

"И поэтому я должен волю церкви исполнять", - подчеркнул он.

Филарет был избран патриархом Киевским и всея Руси-Украины в октябре 1995 года на всеукраинском поместном Соборе.

Он борется за создание в Украине Поместной православной церкви Киевского патриархата.

По его инициативе были переведены на украинский язык все богослужебные книги.

В 1997 году архиерейский собор РПЦ отлучил Филарета от церкви и предал анафеме.