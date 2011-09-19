Духовенство и верующие простились с митрополитом Никодимом

Митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим отошел ко Господу на 91-м году жизни вечером 15 сентября в архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского мужского монастыря в Харькове.

Как сообщает портал "Православие в Украине", утром, 16 сентября, после Божественной литургии в Иоанно-Богословском храме архиерейской резиденции тело владыки Никодима было перенесено в Благовещенский кафедральный собор, где викарий Харьковской епархии архиепископ Изюмский Онуфрий отслужил у гроба почившего заупокойную литию.

В субботу, 17 сентября, в соборе была совершена Божественная литургия и чин отпевания.

Возглавил заупокойное богослужение митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыке сослужили 15 архиереев Украинской Православной Церкви: митрополиты Луганский и Алчевский Иоанникий, Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Днепропетровский и Павлоградский Ириней, Симферопольский и Крымский Лазарь, Николаевский и Вознесенский Питирим; архиепископы - Белоцерковский и Богуславский Митрофан, Львовский и Галицкий Августин, Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, Изюмский Онуфрий, Почаевский Владимир, Полтавский и Миргородский Филипп, викарий Киевской Митрополии архиепископ Бориспольский Антоний, а также викарий Донецкой епархии епископ Макеевский Варнава, епископ Новокаховский и Генический Филарет, епископ Шепетовский и Славутский Дионисий.

На богослужении в Свято-Благовещенском кафедральном соборе присутствовали глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, глава Харьковского областного совета Сергей Чернов, Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В последний путь провести своего правящего архиерея собрались священнослужители и множество верующих Харьковской епархии.

После совершения чина архиерейского погребения тело митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима было захоронено рядом с алтарем придела во имя святителя Мелетия Харьковского нижнего храма Свято-Благовещенского собора.

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В мае этого года митрополит Никодим - старейший клирик Украинской Православной Церкви - отмечал 90-летие. А еще в этом году исполнилось 50 лет, как правящий архиерей служил в епископском сане.

С его именем связаны эпохальные события в истории Святой Церкви. Постоянный член Священного Синода Украинской Православной Церкви, ректор Харьковской духовной семинарии, почетный член Всемирного союза журналистов, почетный член Союза писателей России, почетный профессор многих светских и доктор богословия двух духовных вузов, главный редактор епархиальных православных изданий, богослов, проповедник и миссионер, самый издаваемый автор Украинской Православной Церкви — митрополит Никодим и в свои 90 лет продолжал сеять слово Божье в сердца людей…