УПЦ просит молитв о здравии митрополита Владимира

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 16 сентября получил травму ноги - перелом шейки бедра. Как сообщает пресс-служба предстоятеля УПЦ, в тот же день ему была сделана операция, которая прошла удачно. Во время периода реабилитации, митрополит Владимир будет совершать богослужения и молиться в домовом Свято-Никольском храме, а также работать и принимать в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре.

Украинская Православная Церковь обращается ко всем верующим с просьбой возносить молитвы о здравии и скорейшем выздоровлении Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

