Патриарх Кирилл рассказал, как справиться с психологическими перегрузками

14:23, 17 сентября 2011
Православие
9

"Человек нуждается в молитве"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Белгород рассказал о том, как современному человеку справиться с возросшими психологическими нагрузками. Об этом УНИАН сообщили в синодальном информационном отделе Русской Православной Церкви.

«Современный человек нуждается в молитве, может быть, сильнее, чем предшествующие поколения. Он нуждается в молитве именно потому, что ни с чем не сравнимое бурное развитие жизни оказывает на человеческую личность огромное разрушительное воздействие», - сказал патриарх Кирилл после освящения храма-часовни святителя Иоасафа Белгородского.

Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что человеческие психика и организм «не справляются с современными перегрузками, и множество пороков, которые возникают в личной и общественной жизни, являются результатом тех болезней, что приносит сей век».

«Именно для того, чтобы уравновесить обрушивающиеся на человека проблемы и конфликты внутренней духовной силой, и нужна помощь Божия. Человек вообще не может жить без Божией помощи», - добавил он.

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что именно в наше время невозможность жить без помощи Божией становится особенно очевидной.

В заключении своего Слова патриарх Кирилл пожелал людям посредством молитвы «обретать внутреннюю силу, способную сбалансировать разнонаправленные воздействия окружающей среды на человеческую душу, на сознание, на волю».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter