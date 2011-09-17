Патриарх Кирилл рассказал, как справиться с психологическими перегрузками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Белгород рассказал о том, как современному человеку справиться с возросшими психологическими нагрузками. Об этом УНИАН сообщили в синодальном информационном отделе Русской Православной Церкви.



«Современный человек нуждается в молитве, может быть, сильнее, чем предшествующие поколения. Он нуждается в молитве именно потому, что ни с чем не сравнимое бурное развитие жизни оказывает на человеческую личность огромное разрушительное воздействие», - сказал патриарх Кирилл после освящения храма-часовни святителя Иоасафа Белгородского.



Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что человеческие психика и организм «не справляются с современными перегрузками, и множество пороков, которые возникают в личной и общественной жизни, являются результатом тех болезней, что приносит сей век».



«Именно для того, чтобы уравновесить обрушивающиеся на человека проблемы и конфликты внутренней духовной силой, и нужна помощь Божия. Человек вообще не может жить без Божией помощи», - добавил он.



Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что именно в наше время невозможность жить без помощи Божией становится особенно очевидной.



В заключении своего Слова патриарх Кирилл пожелал людям посредством молитвы «обретать внутреннюю силу, способную сбалансировать разнонаправленные воздействия окружающей среды на человеческую душу, на сознание, на волю».