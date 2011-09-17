Православные отметили 100-летие канонизации Иоасафа Белгородского

В Белгороде (Россия) проходят торжетсва по случаю 100-летия канонизации святителя Иоасафа Белгородского. Как сообщили УНИАН в Синодальном информационном отделе Русской Православной Церкви, с 16-17 сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Белгородскую и Старооскольскую епархию РПЦ.

Делегацию от Украинской Православной Церкви возглавил архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор.

«Мы знаем, что молитвы к святителю Иоасафу исполняются, и в новейшее время, когда его святые мощи были вновь обретены и принесены на эту землю, это стало великим знаком надежды. Многие успехи, которыми отмечена жизнь Белгородской области, связаны именно с благословением святителя Иоасафа. Пусть же это благословение и далее простирается на Белгородскую землю и на всю Русь Святую», - сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви совершил малое освящение часовни Иоасафа Белгородского, возведенной над местом первоначального погребения святителя, куда к 100-летию со дня его прославления были вновь перенесены честные мощи.

Утром 17 сентября Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию на Соборной площади Белгорода.

Справка УНИАН

Епископ белгородский (и обоянский) Иоасаф, в миру Иоаким, из знатного малороссийского рода Горленко; по матери - внук гетмана Д.П. Апостола, родился в 1705 г. Удалившись в 16 лет от мира, принял постриг в 20 лет, был назначен в 1737 г. игуменом Лубенского Мгарского монастыря и в 1748 г. - епископом белгородским. Он заботился о приведении в порядок дел епархии, о восстановлении церквей, об искоренении суеверий и прославился как блюститель церковных уставов и обличитель недостойных священников. Иоасаф умер в 1754 г. Его канонизация состоялась 4 сентября 1911 г.

